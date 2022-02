Uno dei disturbi oculari più diffusi al Mondo e che interessa il 25% della popolazione italiana, soprattutto quella femminile, è la secchezza oculare.

Causata da un’insufficiente lacrimazione, le cause principali di questa problematica potrebbero essere:

esposizione al sole o ad ambienti troppo secchi;

uso prolungato di lenti a contatto;

assunzione di alcuni farmaci contro raffreddore o allergie;

traumi agli occhi;

invecchiamento.

Tra i sintomi più frequenti della secchezza oculare troviamo bruciore, arrossamento, prurito, affaticamento dopo la lettura, palpebre pesanti. Oppure, nei casi più gravi, potrebbero manifestarsi anche problemi alla vista e l’infiammazione della cornea.

Pochi conoscono questo rimedio per contrastare bruciore, prurito ed affaticamento degli occhi

Per ridurre questi sintomi, fra i rimedi più utilizzati vi sono sicuramente le lacrime artificiali. Queste ultime, composte essenzialmente da acqua, carboidrati, lipidi, elettroliti e proteine, potrebbero apportare diversi benefici per gli occhi.

Le lacrime artificiali, infatti, riescono a mantenere gli occhi umidi ed in buona salute, migliorando anche la visione, in alcuni casi.

Inoltre, svolgono un’azione antibatterica, allontanando corpi estranei e sostanze tossiche dagli occhi, e proteggendo la cornea e la congiuntiva dalle infezioni.

Modalità di utilizzo

L’Istituto Superiore di Sanità, in alcuni studi, avverte che è molto importante utilizzare le lacrime artificiali nella maniera corretta. Ciò che bisognerebbe sempre fare è, innanzitutto, rispettare le dosi consigliate dal medico e leggere attentamente il foglietto illustrativo.

In genere, un utilizzo corretto richiede la conservazione del tubetto a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini. Inoltre, è importante non congelare mai il flacone e non condividerlo con altre persone.

Infine, si consiglia di lavarsi bene le mani, prima e dopo l’utilizzo del prodotto, rimuovendo eventualmente anche le lenti a contatto.

Controindicazioni

Quindi, abbiamo visto che pochi conoscono questo rimedio per contrastare la secchezza oculare. Tuttavia, prima di iniziare il trattamento, è necessario parlare con il proprio medico oculista, soprattutto in caso di gravidanza, allattamento o di infezioni e problemi visivi.

Infatti, anche le lacrime artificiali potrebbero causare alcuni effetti indesiderati, tra cui bruciore, irritazione o dolore agli occhi, alterazioni alla vista, mal di testa e fotofobia. Inoltre, potrebbero manifestarsi reazioni allergiche, come difficoltà respiratorie o gonfiore a viso, labbra, gola o lingua.

In presenza di uno di questi sintomi, potrebbe essere necessario sospendere l’utilizzo delle lacrime artificiali e consultare il proprio medico.