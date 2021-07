Pochi conoscono questo potentissimo prodotto naturale con cui dire stop alle ustioni d’estate

Uno dei problemi più comuni d’estate è rappresentato dalle scottature e dalle ustioni. Infatti, spesso si tende a sottovalutare la potenza del sole e gli effetti che un’esposizione prolungata possono avere sulla pelle e si finisce per bruciarsi. Questo accade prevalentemente al mare, o in montagna e le bruciature possono persino rovinare le ferie.

Per cui, è bene partire preparati con questo potentissimo prodotto naturale che pochi conoscono con cui dire stop alle ustioni d’estate: l’altea.

Proprietà dell’altea

L’altea è una pianta appartenente alla famiglia delle Malvaceae originaria dell’Europa centro-meridionale che fin dall’antichità viene apprezzata per le sue proprietà benefiche. Infatti, l’altea vanta diverse proprietà, tra cui ricordiamo quelle emollienti ed antinfiammatorie, che si rivelano utili in diverse situazioni come glossiti, gengiviti, esofagiti.

Inoltre, l’altea è conosciuta per essere fantastica per trattare i capelli secchi e crespi, rendendoli morbidi e voluminosi in poco tempo. Infine, l’altea è ricca di mucillagini, sostanze che a contatto con la pelle formano uno strato protettivo ed isolante, proprio come l’aloe vera. Infatti, proprio per questo l’altea è perfetta per proteggere la pelle dalle ustioni.

Come accennato, l’altea è in grado di creare uno strato sottilissimo sulla pelle per proteggerla dal sole e da altri agenti potenzialmente dannosi. Infatti, si consiglia di impiegare l’altea in caso di pelle irritata, sensibile o arrossata. Per poter usare l’altea a tale scopo, è possibile comprare delle creme a base di estratto di radice di altea.

Applicando la crema sulle zone interessate, si dovrebbe provare sollievo poco dopo l’applicazione. In genere, si consiglia di applicare l’altea sulla pelle dopo averla esposta al sole per idratarla a fondo e evitare che screpoli. Logicamente, le creme a base di altea non sostituiscono in alcun modo la crema solare, ma rappresentano un aiuto in più.

Per cui, oltre alla crema solare, è questo l’alleato perfetto per dire addio alle scottature d’estate.