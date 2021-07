Nel Lazio, ad appena un’ora da Roma, c’è un luogo immerso nella natura tutto da scoprire. Questo luogo incantevole è ricco sia di paesaggi fenomenali che di storia e ricordi del passato. Per cui, per tutti gli amanti della natura e per trascorrere una splendida giornata estiva, il Parco Regionale Marturanum è il luogo ideale.

Continuando a leggere vedremo cosa vedere e cosa riscoprire in questo luogo magnifico.

Pochi conoscono questo parco incantato da mille e una notte nel cuore dell’Italia

Nel Comune di Barbarano Romano, in Lazio, c’è il Parco Regionale Marturanum, un luogo pieno di fascino e di storia da non perdere. Il parco è caratterizzato dalla presenza di un terreno tufaceo che si deve al vicino vulcano Vico e dalla presenza del torrente Biedano. Il torrente nel corso dei secoli ha scavato la terra fino a formare una forra profonda ben 60 metri. Il Parco ha decine di percorsi segnalati da percorrere a piedi, in mountain bike o a cavallo per scoprire questi luoghi affascinanti.

Il parco è conosciuto anche come Parco degli Etruschi, perché è ricco di testimonianze della loro permanenza. Infatti, ancora oggi è possibile ammirare i resti delle loro città, poste in alto e delle necropoli, poste in basso. Inoltre, su alcune pareti in tufo del parco si possono ammirare delle incisioni medievali ancora in buono stato.

Passeggiando nel parco, sarà possibile ammirare non solo le testimonianze storiche di popoli antichi, ma anche splendidi panorami. Infatti, tra la forra ed i boschi, è presente anche un delizioso laghetto in cui si riversano due cascatelle.

Continuando a camminare, si incontrano i resti di alcune moli e di un antico mulino ormai id disuso. Infine, si possono ammirare le centinaia di tombe etrusche immerse nei boschi e nella natura della Necropoli di Caiolo.

La flora e la fauna del parco

Pochi conoscono questo parco incantato da mille e una notte nel cuore dell’Italia ricco di storia e di paesaggi da fiaba. Inoltre, il Parco è un’area protetta con una ricca flora e fauna da ammirare durante il percorso. Purtroppo, è difficile incontrare la fauna locale, dato che spesso evitano l’uomo e che molti di questi animali sono animali notturni.

Per cui, percorrendo i sentieri del Parco si incontreranno splendidi luoghi tutti da scoprire e da esplorare da soli o in compagnia.

Ecco perché è questo il luogo ideale per trascorrere una giornata immersi nella natura.