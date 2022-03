La frutta è buona e fa bene e dovrebbe far parte della nostra dieta per aiutarci a rimanere in salute. Se però vogliamo coccolarci con uno snack a base di frutta, non dobbiamo per forza accendere forno e planetaria. Stavolta, possono bastare un po’ di zucchero e del ghiaccio.

Ingredienti

frutta;

150 g di zucchero;

50 g di glucosio;

acqua;

ghiaccio.

Pochi conoscono questo modo delizioso e pratico di mangiare la frutta per grandi e piccoli

Per prima cosa, scegliamo la frutta che vogliamo utilizzare. Partiamo dal presupposto che non ci sono “regole” al riguardo, ma dobbiamo solo basarci sui nostri gusti. Infatti, dobbiamo considerare che copriremo le fettine di frutta con un sottile strato di caramello croccante. Si tratta quindi di un’aggiunta di per sé molto dolce. Quindi, forse faremmo meglio a bilanciare questa dolcezza con un frutto tendenzialmente acido. Ad esempio, se decidessimo di usare una fetta di pesca, il risultato potrebbe risultare stucchevole. Fortunatamente, sono tantissimi i frutti con una componente acida, primi fra tutti gli agrumi. Quindi, largo ad arancia, pomelo e persino lime e limone. Ci sono poi i frutti di bosco, la mela, il kiwi, fragole e ananas.

Una volta scelto il frutto o l’insieme di frutti da trasformare in una leccornia per ogni momento della giornata, passiamo al taglio. Infatti, con l’aiuto di un coltello affilato, dovremo creare delle fette spesse dai 2 ai 5 centimetri. Nel caso di frutti piccoli, come fragole o mirtilli, possiamo anche lasciarli interi. Rimuoviamo i semi e passiamo alla fase successiva.

In una ciotola capiente, mettiamo il ghiaccio di almeno due vassoi insieme all’acqua.

Poi, in un tegame antiaderente scaldiamo zucchero e glucosio insieme. Per trovare il glucosio affidiamoci ai negozi specializzati in produzione dolciaria o acquistiamolo online. Lasciamo quindi andare zucchero e glucosio a fiamma bassa, rimestando di tanto in tanto. Quando avremo raggiunto una consistenza densa, saremo pronti a unire la frutta. Infatti, pochi conoscono questo modo per gustarla che stiamo per descrivere.

Da morbido a croccante in un secondo

Infilziamo il frutto o la sua fetta con uno stecchino, creando una sorta di lecca lecca. Dopodiché, immergiamo il frutto nel caramello coprendone tutti i lati. Immergiamolo poi subito nell’acqua ghiacciata e noteremo un cambiamento immediato. Infatti, pochi conoscono questo modo di solidificare il caramello, ma la copertura morbida e appiccicosa di qualche secondo prima è ora diventata un delizioso involucro croccante.

Continuiamo così sino a che non avremo terminato. Adesso, potremo conservare la frutta tagliata per qualche giorno in più e goderci uno snack saporito in ogni momento della giornata.

