Stanchi di usare il solito mix di spezie quando si cucina? Per fortuna esiste un mix di sapori che viene direttamente dall’Oriente che è fantastico per insaporire la carne e il pesce. E oltre a questo ha delle ottime proprietà benefiche per mente e corpo.

Pochi conoscono questo mix di spezie con ottime proprietà benefiche da usare sulla carne e sul pesce

Quando cuciniamo usiamo molto spesso gli insaporitori che si trovano al supermercato. Altre volte invece li facciamo noi con le spezie che ci piacciono. Da oggi però dobbiamo aggiungere alla lista dei mix di spezie da usare in cucina questo qui perché veramente ottimo.

Lo stupefacente mix

Pochi conoscono questo mix di spezie con ottime proprietà benefiche da usare sulla carne e sul pesce. Stiamo parlando dello zaatar che è un mix di spezie molto usato in Libano. Qui infatti si usa per condire la carne, il pesce, le verdure, ma anche sul pane pita.

La ricetta può variare a seconda della zona, ma soprattutto varia a seconda della famiglia che la cucina. Non esiste un quindi una ricetta unica e anche il tipo di conservazione cambia: sottolio, sotto sale o essiccata al sole.

Come è fatto

Gli ingrediente principali sono timo, sesamo, sale, origano, cumino, semi di finocchio, santoreggia, maggiorana, sommacco, issopo. Questi sono gli ingredienti che si possono trovare nello zaatar. La preparazione è molto facile e non richiede molto tempo.

Bisogna tostare i semi che si vogliono mettere come ad esempio quelli di sesamo e quelli di coriandolo. Poi macinare gli altri ingredienti come il sommacco, il timo, la maggiorana, l’aneto e il sale ottenendo una polvere. Ovviamente si possono scegliere quali ingredienti usare e quali no. Una volta ottenuto un composto unico lo passiamo al setaccio ed ecco che il nostro mix è pronto.

