L’erba cipollina è una pianta aromatica molto utilizzata in cucina. Ha un sapore che ricorda la cipolla, ma molto più delicato, per questo la si mangia cruda. È ottima per insaporire formaggi cremosi o sulle uova, ma anche su alcuni pesci come il salmone. Solitamente viene venduta già tagliata e pronta all’uso, ma pochi conoscono questo metodo per coltivare l’erba cipollina a costo zero. Alcune volte la si trova in vasetti già con la terra da portare a casa. Ma può capitare anche di trovarla in mazzetti con ancora il bulbo ed è proprio da questi mazzetti che si parte per coltivarla.

Pochi conoscono questo metodo per coltivare l’erba cipollina a costo zero

L’erba cipollina è facilissima da coltivare. Partiamo sempre dal presupposto che è una pianta che ha molto bisogno di luce, come tutte le piante aromatiche. Si può coltivare nel davanzale della nostra cucina o in giardino (se lo abbiamo), in vaso o in terreno. Perciò, ovunque sceglieremo di coltivarla, è importantissimo che abbia sole tutto il giorno. Dell’erba cipollina si utilizza solo la parte verde, che si taglia via dal bulbo. Solitamente poi il bulbo viene buttato via ma se lo teniamo potremmo far ricrescere l’erba cipollina a costo zero. Sarà sufficiente mettere i bulbi in verticale in un piccolo barattolo di vetro con un dito d’acqua e lasciare il barattolo al sole. Col passare dei giorni inizieranno a crescere delle piccole radici. A questo punto possiamo decidere se continuare a coltivarla in vasetto con acqua oppure se travasarla in vaso con la terra.

Come usarla in cucina

L’erba cipollina è un condimento utilizzato per aromatizzare tantissimi piatti. La si può utilizzare come ingrediente base di una frittata, per dargli un sapore dolciastro e gustoso. Un ottimo abbinamento è come condimento di formaggi cremosi: basterà tagliare l’erba cipollina e aggiungerla ad un qualsiasi formaggio cremoso, lavorandolo in modo che diventi una crema omogenea. Con l’erba cipollina si può fare anche un ottimo burro aromatizzato. Ma uno dei modi migliori per consumarla è con il salmone. Possiamo condirci una tartare o semplicemente aggiungerla a crudo sopra il salmone grigliato. Gli conferirà un gusto che andrà ad esaltare il sapore naturale del salmone. Infine, l’erba cipollina si può utilizzare in numerose salse. Possiamo sbizzarrirci ad usarla in ciò che vogliamo, provando abbinamenti ogni volta diversi e scegliendo cosa ci piace di più.

