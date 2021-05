Ci sono persone che le proprie vacanze le scelgono all’insegna del relax e della comodità. Ce ne sono molte altre che preferiscono farle all’insegna dell’avventura e degli sport estremi. Ma ce ne sono tantissime che ancora scelgono il romanticismo delle città, con la loro storia, i vari musei e i monumenti da visitare. Pochi conoscono questo metodo che non costa nulla e che sta spopolando per fare un perfetto tour di una città visitando tutti i monumenti principali.

Questa tipologia di tour sta letteralmente spopolando in tutte le principali città europee e mondiali per la sua efficacia e facilità. È un tipo di tour completamente gratuito, quindi adatto a chi cerca di risparmiare qualcosina in vacanza. Ma è anche interessante perché permette di visitare a fondo una città e di conoscerne tutti i principali siti di interesse in pochissimo tempo.

Pochi conoscono questo metodo che non costa nulla e che sta spopolando per fare un perfetto tour di una città visitando tutti i monumenti principali

Stiamo parlando dei free walking tours. Sono dei tour guidati della città a piedi, partono di mattina, e possono durare anche 3 o 4 ore, quindi si tratta di giri abbastanza lunghi e piuttosto dettagliati. Solitamente le visite si fanno sempre sia in lingua inglese che nella lingua della città che si va a visitare, quindi sono comprensibili a tutti.

In cosa consistono i free walking tours

Vengono fatti in piccoli gruppi, la guida accompagna i visitatori in giro per la città mostrando le attrazioni principali e descrivendole in dettaglio. Inoltre, trattandosi di gruppi piccoli, si riescono ad avere tantissime informazioni aggiuntive e consigli su cosa visitare.

Sono utilissimi per chi decide di passare molto tempo in una città ma non sa esattamente cosa visitare. I free walking tours, essendo gratuiti, non includono entrate a i vari siti d’interesse, semplicemente la guida ci arriva davanti a piedi e ne descrive le caratteristiche principali. L’ideale è farli durante i primi giorni di permanenza proprio perché permettono di avere una visione generale di tutte le cose presenti in una città in modo da scegliere cosa vale la pena visitare.

Oppure sono perfetti per chi ha poco tempo per visitare una città e vuole vedere le attrazioni principali perché offrono una più che esaustiva panoramica generale del luogo.

Si trovano facilmente online, solitamente vengono organizzati una o due volte al giorno (mattina e pomeriggio) e sempre online si trovano tutte le informazioni su orari e punti di ritrovo.

La domanda che tutti si porrebbero a questo punto è: dove sta la fregatura? Come si guadagnano da vivere le guide?

La risposta è semplice: non c’è alcuna fregatura, anzi, c’è solo da guadagnarci. Le guide vivono delle mance che i turisti sono disposti a dare e che non sono assolutamente obbligatorie! Ogni visitatore può decidere se e quanto premiare la guida che ha condotto la visita a seconda della propria disponibilità economica e della bellezza della visita.