È normale avere un po’ paura di invecchiare. Dopotutto vorremmo restare sempre giovani, se fosse possibile. Però, purtroppo, l’età si fa sentire, innanzitutto sul fisico. Diventa infatti più difficile compiere sforzi particolari e anche l’agilità inizia a calare.

Poi c’è l’aspetto mentale. Anche la mente infatti tende ad invecchiare, si nota da perdite di memoria o, addirittura, da sintomi che possono segnalare un possibile inizio di demenza. Lo staff di Proiezionidiborsa ha già toccato questo tema, indicando in un articolo precedente alcuni utili esercizi che diminuiscono questi rischi.

Oggi, invece, parliamo di dieta, andando ad aggiungere al nostro regime alimentare un cibo che ci può aiutare molto. Pochi conoscono questo ingrediente efficacissimo contro l’invecchiamento della mente e del corpo.

Ecco di che cosa si tratta

Consigliamo a tutti di integrare il crescione nella propria dieta. Si tratta di un’erba aromatica che cresce in vari luoghi, ad esempio lungo i corsi d’acqua. Tuttavia, è anche ottima per essere coltivata nell’orto, quindi, se siamo degli aspiranti coltivatori, possiamo provare a piantarla. È anche facile da coltivare, l’unica cosa importante da considerare è che teme il caldo intenso.

In quanto erba aromatica il crescione è molto utilizzato come insaporitore, soprattutto in insalate a panini. In particolare, conferisce un gusto un po’ piccante alla pietanza. È quindi perfetto se vogliamo farci uno spuntino e vogliamo un po’ di gusto in più.

Il crescione non è solo gustoso, ma anche molto sano. È infatti un’importante fonte di calcio, potassio, manganese e varie vitamine. In particolare, la vitamina C previene l’invecchiamento di mente e corpo grazie alle sue proprietà antiossidanti. Anche la vitamina B è molto utile, soprattutto contro l’invecchiamento mentale.

Insomma, il crescione non sarà un elisir di lunga vita, ma sicuramente ci darà una mano e lo farà garantendoci tanto gusto a tavola.