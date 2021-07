Il pomodoro è sicuramente il frutto della terra più raccolto durante queste calde giornate estive.

Probabilmente non sarà stato un compito facile gestirne la coltivazione. I pomodori, infatti, richiedono tanta pazienza e soprattutto una certa capacità nel risolvere subito i problemi.

I pericoli, infatti, sono sempre dietro l’angolo, come ad esempio un’invasione di cimici. Oppure può accadere che, a causa dell’inesperienza, non vengano utilizzati i giusti concimi naturali.

Ma se tutto è andato liscio, in questo momento, dovremmo avere centinaia di pomodori rossi, pronti per essere gustati. E quasi sicuramente, la maggior parte di questi saranno destinati per la preparazione della salsa. Questo è, infatti, uno dei metodi più antichi per conservare i pomodori, mantenendone intatti il gusto e le proprietà nutritive.

Pochi conoscono questo incredibile segreto per conservare a lungo la salsa di pomodoro

Per realizzare un’ottima salsa di pomodoro, non è per forza necessario coltivarli.

Infatti, si possono acquistare nelle quantità desiderate, affidandosi a rivenditori seri e che possano garantire un’ottima qualità del prodotto.

Per le quantità bisogna tener conto che 1 chilo di pomodori produce circa 400/500 millilitri di salsa.

Procedimento

Una volta scelti dei bei pomodori, laviamoli e tagliamoli a pezzetti grossolani, avendo cura di eliminare parti acerbe o danneggiate.

Aggiungiamoli all’interno di un pentolone, aggiungendo un po’ d’acqua per non far attaccare i pomodori sul fondo.

In questa fase, mescoliamo di tanto in tanto, finché non saranno morbidi e disfatti.

Trasferiamoli ora, a poco a poco, in un passaverdura e filtriamo tutto il succo, eliminando la buccia.

Fatto ciò, mettiamo a cuocere a fuoco lento la salsa ottenuta, aggiungendo 10 grammi di sale grosso per ogni chilo di passata.

Una volta raggiunta la consistenza desiderata, trasferiamola in barattoli o bottiglie sigillate, con tappi nuovi.

A questo punto i contenitori pieni andrebbero pastorizzati, ma pochi conoscono questo incredibile segreto per conservare a lungo la salsa di pomodoro.

Infatti, prima di versare la salsa nei contenitori, basterà aggiungere 1 grammo di acido salicilico in ogni chilo di salsa e mescolare.

Questo acido, che si trova anche in natura, è disponibile in commercio in pastiglie o polvere, ed è una pratica di uso comune utilizzarlo per lunghissime conservazioni.

È tossico se ingerito in grandi quantità ma non superando le dosi consigliate precedentemente non vi sono problemi per la salute.

