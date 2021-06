Chi ama viaggiare, scoprire nuovi posti e soprattutto vivere esperienze uniche deve conoscere assolutamente queste isole. Spesso quando si decide di partire e di visitare delle isole lontane si scelgono quasi sempre gli stessi luoghi. Come ad esempio le Hawaii, Seychelles, Bali o Bahamas. Queste sono sicuramente mete bellissime, ma sono anche mete abbastanza scontate e anche lontane.

Pochi conoscono questo arcipelago di isole nell’Atlantico dal profondo mare blu facilmente raggiungibile

Esiste un arcipelago di isole deliziose molto più vicino che si trova in Europa, meno famoso delle Canarie ma altrettanto bello. Stiamo parlando di Madeira che è un arcipelago di isole vulcaniche che si trova a circa 500 chilometri dalla costa dell’Africa. Questo arcipelago assieme a Capo Verde, le Canarie e le Azzorre formano la Macaronesia.

Si trova in Portogallo

Pur trovandosi nell’Oceano Atlantico questo arcipelago fa parte del Portogallo ed è costituito da due isole maggiori e alcune minori disabitate. L’isola principale dà il nome all’arcipelago e infatti si chiama Madeira, la seconda isola invece si chiama Porto Santo. Però pochi conoscono questo arcipelago di isole nell’Atlantico dal profondo mare blu facilmente raggiungibile da Lisbona.

Come arrivarci

Arrivare nell’isola in realtà è molto semplice perché esistono dei voli diretti da Lisbona. Una volta arrivati sul posto la natura selvaggia, i fiori tropicali e il mare blu profondo faranno da padroni. Ma non bisogna dimenticarsi di visitare la capitale dell’isola Funchal e di bere il loro vino per vivere l’esperienza al completo.

Si consiglia di noleggiare una macchina perché c’è molto da vedere ed è meglio essere indipendenti. Dopo aver visitato Madeira ora sarà il momento di visitare Porto Santo, la seconda isola maggiore. Questa è caratterizzata da spiagge sabbiose nella costa sud con un’acqua dal color smeraldo che chiama a sé i visitatori. Quindi la prossima volta che si vuole organizzare un viaggio teniamo presente anche queste bellissime isole.

