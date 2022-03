A volte oltre a un cane simpatico e giocherellone, si cerca anche un cane fedele e che sappia proteggere la famiglia. Non bisogna scomodare razze straniere di cani, perché in Italia ne esistono di diverse e con ottime qualità. Il cane Corso italiano ne è un esempio, ma anche il Pastore sardo e Cane di mannara di antichissime origini.

I cani italiani hanno questa caratteristica che li accomuna, in genere sono cani da mandria e da greggi. Razze che amano la vita all’aria aperta e che hanno origini antichissime. Il fatto poi che sono cresciuti in zone isolate e con compiti specifici, ne ha salvaguardato la razza nei secoli. Così è per il Cane Fonnese della Sardegna, sempre accanto al suo padrone e fedele custode di greggi.

Caratteristiche simili sono presenti anche nel Pastore bergamasco, apprezzato per equilibrio e sensibilità. Pochi conoscono questo antichissimo cane italiano per anni è vissuto all’interno del suo territorio. Da poco si comincia a diffondere anche in altre nazioni, apprezzato per le sue qualità.

Il Cane di mannara è una razza tipicamente siciliana, ma dalla storia molto antica. Sembra che sia arrivato in Sicilia nell’età del bronzo, portato dai Fenici. Non si è diffuso molto, tanto che stava quasi per scomparire. Negli ultimi anni grazie ad una maggiore sensibilità verso il cane, questa razza ha avuto modo di crescere.

Il fatto di non essere molto diffusa è stato un vantaggio non indifferente. Il Cane di mannara ha avuto modo di conservare tutte le sue caratteristiche, senza perderle con eventuali incroci. Un cane che ha fatto da sempre il guardiano alle pecore, anche difendendole se necessario.

Pochi conoscono questo antichissimo cane italiano, di poche esigenze e pronto a difenderci fino a dare la vita

La parola mannara, con l’accento sulla prima sillaba, indica il caseggiato o il rudere dove si raccolgono e si accudiscono le pecore. Il nome Cane di mannara, indica così specificamente un cane pastore che è a guardia delle pecore. Non tanto un cane conduttore, quanto uno che le protegge. Un carattere tranquillo e riservato, diffidente verso gli estranei e amante della vita all’aria aperta.

Questa caratteristica di protezione passa anche verso il suo padrone. Fin da piccoli prendono confidenza con il pastore e la sua famiglia e le pecore. Diventeranno la sua famiglia, che difenderà fino alla morte. Per questo motivo, comincia ad essere apprezzato. Allo stesso tempo richiesto anche in altre regioni della nostra Italia.