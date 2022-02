Pochi conoscono questi trucchi per far ingrossare le patate che rimangono piccole e capire il momento migliore per raccoglierle

La coltivazione di un orto è un’attività indubbiamente impegnativa, ma anche tanto gratificante. In periodi come quello attuale, in cui gran parte dei generi alimentari sta subendo un aumento non indifferente di prezzo, lo diventa ancora di più. Fra le coltivazioni più diffuse è possibile trovare la patata, la cui coltivazione avviene in piena terra.

Oltre a trattarsi di un tubero reperibile tutto l’anno, le patate sembrerebbero migliorare il funzionamento dell’intestino. Senza dimenticare che i modi di cucinarle sono davvero tantissimi e tutti sfiziosi. Non solo possiamo scavarle, farcirle e congelarle, ma è addirittura possibile cuocerle in friggitrice ad aria e averle cotte a puntino.

Chi le coltiva sa benissimo che i problemi sono sempre dietro l’angolo e, fra questi, il rischio che le patate non crescano. In sostanza, molto spesso accade che le patate restino veramente piccole e non soddisfino le attese di chi le coltiva con tanta dedizione.

Alcune difficoltà di coltivazione

Possedere un piccolo orto familiare e coltivare ortaggi e verdure per sé e la propria famiglia è una pratica ancora diffusa. Nella piantagione delle patate può capitare che la loro crescita avvenga in modo anomalo.

Nonostante il raggiungimento dei fusti di altezze di 80 o 90 centimetri, la maggior parte delle patate fatica a raggiungere dimensioni accettabili. Quali potrebbero essere le cause? Si tratta di errori dovuti a chi le coltiva e di situazioni risolvibili?

In pochi conoscono questi trucchi per ingrossare le patate che rimangono piccole e capire il momento migliore per raccoglierle

La prima motivazione che spiegherebbe questo fenomeno è la mancanza, nel terreno, di sostanze nutritive adatte alla crescita dei tuberi. C’è sempre un gran bisogno di azoto, potassio e fosforo e, davanti a una loro mancanza, la patata reagisce con una mancata crescita. Potrebbe trattarsi di un accesso di azoto e di uno squilibrio nei confronti di potassio e fosforo oppure, semplicemente, di scarsità di potassio.

Oppure, è possibile che il pH del terreno sia troppo alto e alcalino. Questo spiegherebbero perché, nonostante la somministrazione di potassio, la pianta fatichi ad assorbirlo. Meglio misurarlo e correggere il tiro.

Il suolo, poi, potrebbe essere troppo argilloso, quindi meglio agire subito sparpagliando sopra il giusto materiale. Davvero in pochi conoscono questi trucchi per ingrossare le patate, ma usarli potrebbe incrementare notevolmente il raccolto.

Ma quando raccogliere le patate? Solo quando, sfregando con il dito sulla buccia, questa non si stacca.

