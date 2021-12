Contrariamente a quello che si possa pensare l’inverno è un periodo ottimale per fare nuovi innesti e piantagioni. Infatti sono moltissime le varietà di frutta e verdura che possiamo piantare in casa anche con il freddo gelido. Ad esempio, pochi sanno che basterebbero 3 stuzzicadenti per avere questo ortaggio in casa tutto l’anno in modo davvero semplice.

Oggi invece sveleremo come coltivare in casa uno dei frutti invernali più amati: il kiwi.

Vedremo infatti che dal frutto è possibile ricavare i piccoli semi che daranno vita nel corso del tempo a maestose piante.

Una miniera di vitamina C

Il kiwi è un frutto che da novembre a marzo riempie i banchi alimentari arricchendoli con il suo gusto inconfondibile. Tuttavia, il kiwi è un frutto prezioso non solo per la sua inconfondibile dolcezza ma anche per le sue proprietà. Risulterebbe infatti che più di arance e mandarini questo frutto alleato di cuore e sistema immunitario conterrebbe tonnellate di vitamina C.

Ecco perché potrebbe essere una buona idea piantarne qualcuno oggi per fare scorta di kiwi domani.

Pochi conoscono questi trucchi per coltivare in casa questo prodigioso frutto ricco di vitamina C

Partiamo tagliando a metà il frutto nel senso della lunghezza. Successivamente con l’aiuto di un cucchiaio rimuoviamo i piccoli semi neri cercando di prenderne il più possibile ma facendo attenzione a non rovinarli. Mettiamo i piccoli semi in un setaccio e sciacquiamoli sotto acqua fredda per rimuovere i residui di polpa. Dopodiché disponiamoli su un panno in cotone dentro al quale dovranno essere lasciati ad asciugare per un giorno.

Dopo un giorno i nostri semini sono pronti per essere piantati.

Come interrarli

Avremo bisogno di una vaschetta di plastica o un vasetto che possiamo riempiere con concime o torba di buona qualità. Il kiwi fortunatamente non ha grandi necessità di terreno per crescere adeguatamente. Spargiamo i semi del kiwi sulla terra spingendoli leggermente con le dita al suo interno. Spruzziamo abbondantemente con dell’acqua e chiudiamo con un coperchio o inseriamo il tutto in un classico sacchetto gelo cucina.

Dopo pochi giorni vedremo germogliare le prime piantine.

Dopo circa 10 giorni, possiamo interrare i piccoli germogli in vasi singoli e, superate le prime settimane, osservarli crescere a vista d’occhio.

Arrivata la bella stagione potremo scegliere di piantarli in giardino o tenerli in vaso per avere sempre a disposizione kiwi deliziosi e naturali.

