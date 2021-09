Da oggi mezza Italia torna in ufficio, mentre l’altra metà lavora in smart working. Ecco cosa dobbiamo fare per una ripartenza sprint. Risparmiare, adottare nuove abitudini e puntare su alimenti che ci regalano mente lucida e buon umore. Pochi conoscono questi tre step furbi in cucina per risparmiare sulla spesa alimentare. Li svelano gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Fare il planning della settimana

Nel week end prepariamo il menù di pranzo e cena di ogni giorno. In tal modo potremo organizzare lo shopping. Possiamo variare i piatti e alternarli rispetto a quello che preferiamo gustare al ristorante. Avere meno sprechi e regolare la nostra alimentazione casalinga è diventata una necessità. Ma anche sostenere la nostra filiera agroalimentare, con consumi che arrivano dal nostro territorio.

Rifornire il frigorifero

Per mantenere alta l’attenzione e mantenere vivo il buonumore, dobbiamo rifornire il frigorifero, ma riducendo gli alimenti con alto indice glicemico. Nel frigo è importante tenere sempre una scorta di vegetali, di patate adatte a diverse preparazioni e di alimenti sfiziosi, come lo yogurt e i formaggi. Per chi non riesce a rinunciare al latte di mucca dopo i 40 anni, ricordiamoci di bollirlo sempre prima di consumare il latte fresco. E facciamo caso anche ai richiami alimentari. A proposito, attenzione a questi 12 marchi di latte fresco contaminati. Altrimenti, evviva i latticini vegetali. Quelli ottenuti da spremitura e macinatura di soia, avena, mandorla e cocco sono deliziosi.

Pochi conoscono questi tre step furbi in cucina per risparmiare sulla spesa alimentare

Lo smart working richiede spesso una maggiore flessibilità di orario. La nostra giornata va affrontata come una sfida, con un carico emotivo spesso non indifferente. Dunque qualche volta soffriamo di calo di concentrazione, proviamo una sensazione di buco allo stomaco che però non va confuso con la fame. Non dobbiamo cercare soddisfazione nei capricci fuori pasto, ma nella nostra dispensa ben organizzata.

Fare scorta in dispensa

I legumi in barattolo, come ceci, fagioli cannellini conservati in vetro, il pesce conservato sott’olio sono gli alimenti migliori per un lunch che mantiene endorfine e neuroni al top. Per soddisfare la voglia di dolce, teniamo da parte qualche stecca di cannella, perfetta per abbassare la glicemia. Oppure la frutta secca, che fornisce acidi grassi Omega 3 preziosi per l’attività dei nostri neuroni.