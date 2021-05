Lo stress è un’arma canaglia. Può irrompere all’improvviso e colpire tutti noi. Quando percepiamo degli impegni o degli imprevisti persistenti come troppo impegnativi, mente e corpo possono lanciare l’allarme. I sintomi di solito sono facile irritabilità, tensione, apatia.

A volte si manifestano frequenti mal di testa. Addirittura possiamo incappare nel turbine dei disturbi intestinali. Dobbiamo correre ai ripari. Senza stress, ovviamente. Infatti pochi conoscono questi rimedi naturali efficaci per contrastare e combattere gli accumuli di stress e ritrovare un sano equilibrio tra mente e corpo.

Diventiamo consapevoli

Il primo passo è prendere atto di una situazione che ci riguarda. La consapevolezza è necessaria per attivarci verso la soluzione. Cerchiamo innanzitutto di identificare le cause. Quelle situazioni che si possono risolvere, proviamo semplicemente a sanarle.

Se una delle cause dello stress è la gestione della casa, potremmo semplicemente chiedere un aiuto esterno. Quando il motivo è più strutturale, tipo perdita di lavoro o gravi difficoltà economiche, la situazione cambia. Ma niente panico. Il passo successivo è quello di fermarsi. Respirare e ascoltare il nostro respiro per almeno 5 minuti. È quella che tecnicamente si chiama meditazione. Non è roba strana. Ma un aiuto valido per azzerare il turbinio mentale.

Attività fisica e sole

Passeggiare per almeno venti minuti o praticare qualsiasi attività sportiva, può aiutare molto. Riattiva il buon umore ma soprattutto aiuta a scaricare la tensione.

Anche l’esposizione al sole è un valido supporto perché regola l’umore. Basta almeno mezz’ora al giorno per iniziare a percepirne piccoli benefici.

Oli essenziali e fiori di Bach

Gli oli aiutano a distendere la mente e i nervi. Sono consigliate le profumazioni di oli di lavanda, sandalo e bergamotto. Bastano poche gocce in poca acqua.

I fiori di Bach rappresentano, poi, uno stimolo naturale verso il cambiamento. Non curano ma servono a coadiuvare la fase di consapevolezza interiore, agiscono su paure e insicurezza. Di grande aiuto per far emergere coraggio e autostima.

Pochi conoscono questi rimedi naturali efficaci per contrastare e combattere gli accumuli di stress e ritrovare un sano equilibrio tra mente e corpo. Un aspetto, però, non va mai perso di vista. Con razionalità, calma e “accettazione” del problema proviamo a risolverlo. Sempre. Mantenendo costante l’impegno nel tempo.