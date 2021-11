La cucina asiatica sta oramai cominciando a spopolare anche nella nostra Penisola. Per questo motivo, dovremmo essere informati sugli ingredienti che essa porta in tavola, perché alcuni risultano veramente benefici. Oggi facciamo un esempio in merito. Infatti pochi conoscono questi deliziosi legumi che aiuterebbero a migliorare la salute del cuore rafforzando ossa e denti. Vediamo insieme di che cosa si tratta e per quali motivi potrebbero risultare benefici per la nostra salute.

Stiamo parlando degli edamame, dei tipici “fagioli” di origine asiatica, spesso presenti nei ristoranti giapponesi. Questi sono una buona fonte di proteine e possono facilmente essere utilizzati all’interno di diete vegane o vegetariane. Hanno poi molti altri benefici. Infatti, oltre al buon contenuto di fibre che favorisce il funzionamento intestinale, contengono anche delle vitamine. Parliamo della B9 e della C. La prima è essenziale per le donne durante la gravidanza e potrebbe prevenire delle deformazioni o altri tipi di problemi nel feto. Invece la seconda è utile per ridurre la durata degli episodi influenzali e per alzare le difese immunitarie. È infatti molto importante: apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina.

Sono ricchi, infine, di sali minerali. In primis hanno un alto contenuto di potassio, che risulta utile per il benessere del cuore e dell’apparato cardiovascolare. Poi sono presenti anche una buona quantità di calcio e fosforo, che potrebbero risultare dei toccasana per il nostro scheletro e per i nostri denti.

Le possibili controindicazioni per il consumo di questo alimento

È necessario però prestare attenzione al metodo di cottura. Abbiamo già visto alcuni casi in cui questo potrebbe scongiurare il pericolo di tossicità. Per esempio mangiare questo legume amatissimo può causare dei danni, spieghiamo quando e perché. Lo stesso vale per gli edamame. Infatti è assolutamente sconsigliato il consumo a crudo. Al loro interno si può trovare una sostanza che induce a problemi di stomaco e potrebbe portare a nausea e vomito. Per evitare queste spiacevoli situazioni è necessario procedere con una bollitura di almeno una ventina di minuti. Essendo un derivato della soia, si deve tenere in conto che può scatenare delle allergie. Infatti, prima di consumare questo alimento è meglio confrontarsi con il proprio medico di base per essere sicuri che non incida negativamente sul nostro stato di salute.

