La stagione estiva sta per concludersi e l’autunno è alle porte. Sarebbe bello poter mantenere una bella abbronzatura più a lungo e questo è possibile grazie ad alcuni accorgimenti. Innanzitutto è importante aver usato una buona crema protettiva ed idratante durante l’esposizione solare ed aver bevuto a dovere. Successivamente, al rientro, sarà fondamentale aiutare la pelle: bisognerà infatti detergerla ed esfoliarla delicatamente, usare detergenti neutri e fare una dieta ricca di minerali e vitamine. Questo sicuramente aiuterà a mantenere un bel colorito nonostante il cambio di stagione. Certo è che pochi conoscono questi 5 straordinari rimedi naturali per contrastare la desquamazione cutanea post abbronzatura.

La desquamazione cutanea

L’abbronzatura è un meccanismo che il nostro organismo adotta per difendersi dai raggi ultravioletti. La pelle cambia colore perché si produce più melanina e questo è il modo naturale del corpo di proteggerla dai danni del sole. Finita la stagione estiva non c’è più bisogno di questo film protettivo e il corpo elimina le cellule morte sostituendole con nuove, ma spesso non lo fa in modo omogeneo. La pelle si secca, si spella, ha un aspetto non luminoso e sodo, e compaiono antiestetiche macchie. Questa è la desquamazione cutanea, frutto di una scarsa idratazione durante l’esposizione al sole.

Pochi conoscono questi 5 straordinari rimedi naturali per contrastare la desquamazione cutanea post abbronzatura

Per contrastare la desquamazione cutanea è possibile utilizzare ingredienti naturali che non aggrediscono l’epidermide.

Ecco alcuni validi esempi:

papaya e miele: schiacciando la polpa del frutto e aggiungendo del miele si ottiene un composto. Bisogna lasciarlo in posa per 20 minuti e poi risciacquarlo. La papaina ha proprietà schiarenti ed il miele rende la pelle più elastica;

yogurt e farina di grano: questi due ingredienti miscelati e applicati su viso e corpo sono un ottimo scrub delicato;

curcuma: questa spezia antiossidante mescolata con l’acqua può essere applicata sul corpo e agisce sull’iper pigmentazione;

succo di limone: ha proprietà schiarenti, ma va usato solo diluito e sciacquato in pochi minuti;

farina di ceci: si mescolano 3 cucchiai di farina di ceci, 2 cucchiaini di olio di sesamo, 2 cucchiaini di scorza di limone in polvere, il succo di mezzo limone e un po’ di latte. Si ottiene un impasto omogeneo, che va lasciato in posa sulla pelle finché non si asciuga e poi si risciacqua con acqua tiepida.

Questi ingredienti sono facilmente reperibili e poco costosi. È importante usarli con cautela e parsimonia perché, in alcuni soggetti più sensibili, potrebbero procurare piccole irritazioni.