L’arrivo della stagione estiva porta con sé ogni anno anche fastidiosissimi insetti come le zanzare.

Proprio con riguardo alle zanzare, negli ultimi anni, gli esperti hanno evidenziato un fenomeno mai riscontrato prima.

Infatti, fino a qualche decennio fa il problema era circoscritto ai mesi più caldi, oggi invece questi insetti appaiono sempre prima.

Già durante la primavera non è raro imbattersi in ronzii sinistri, questo è un pericolo sia per noi che per i nostri animali domestici.

Molto probabilmente il fenomeno è legato all’aumento generalizzato delle temperature. Gli inverni sempre più caldi, infatti, permettono una maggior sopravvivenza e possibilità di moltiplicazione alle larve adulte.

Oltre alle classiche zanzare, poi, hanno iniziato anche a ronzare nelle case anche le zanzare esotiche.

Già in precedenza si era trattato di modi interessanti per liberarsi dalle zanzare sia grazie ai pipistrelli che all’assenzio.

Oggi, invece, si spiegheranno al Lettore tre geniali rimedi naturali per liberarsi e allontanare le zanzare da casa.

Pochi conoscono questi 3 sorprendenti rimedi naturali per eliminare le zanzare a costo zero

Incenso alla menta

Il primo interessante rimedio naturale vede come protagonista un incenso alla menta. Per produrre questo incenso sarà sufficiente prendere la scorza di limone, foglie di geranio, fiori di lavanda e qualche foglia di menta.

Fare seccare tutto al sole per alcuni giorni, in seguito inserire il tutto in un barattolo di vetro e aggiungere qualche goccia di olio essenziale.

La polvere così ottenuta, poi, potrà essere inserita in un contenitore brucia essenze e utilizzato quando necessario.

Lozione

Si potrà, poi, creare una lozione casalinga da distribuire sulla pelle per allontanare le zanzare.

Sarà sufficiente prendere fiori e foglie di una pianta aromatica a scelta. Questi andranno inseriti in una bottiglia da mezzo litro che, poi, dovrà essere chiusa ermeticamente.

Aggiungere 4 dl di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di aceto di vino bianco. Agitare il tutto e lasciarla al sole per un paio di settimane.

La lozione sarà efficace fino a quando l’aroma rimarrà sulla pelle; si consiglia di aggiungere dell’olio di mandorla per una durata maggiore.

Frutta e ortaggi

Uno dei trucchi della nonna per allontanare le zanzare è mangiare e circondarsi di ortaggi di colore giallo o arancione.

Infatti, peperoni, pomodori, carote, meloni e molti altri sono frutti ricchi di vitamina A. Questo dovrebbe scoraggiare le zanzare a girarci attorno.

Sempre con gli ortaggi un altro rimedio della tradizione vede come protagonista una cipolla. Infatti, sarà sufficiente mettere insieme in un piattino mezza cipolla e una manciata di chiodi di garofano.

Ecco perchè pochi conoscono questi 3 sorprendenti rimedi naturali per eliminare le zanzare a costo zero.