Per chi ama la cucina ricevere come dono un ricettario può essere un regalo molto gradito. Certo, però, che ricevere l’ennesimo ricettario sempre uguale non diventa più tanto piacevole. Questo perché in pochi conoscono questi 3 ricettari di fantasia da regalare a Natale come dono super originale.

Cucinare significa anche avere tanta creatività. Significa conoscere bene i sapori e saperli unire tra loro in modo armonioso. Ma si tratta anche di estetica. Infatti un bel piatto è sicuramente più invitante rispetto a uno che invece esteticamente è un po’ bruttino. Anche se, spesso e volentieri, i cibi un po’ bruttini che escono fuori dal forno sono i più gustosi. Ma tra estetica raffinata e gusti sopraffini ecco i ricettari da regalare a Natale per fare un vero figurone.

Pochi conoscono questi 3 ricettari di fantasia da regalare a Natale come dono super originale

I tre ricettari che ora presentiamo traggono ispirazione da storie di fantasia. Ma la cucina è assolutamente reale e prelibata. Partiamo con il primo allora: è uscito il 18 novembre 2021, edito da Magazzini Salani, il libro ufficiale di ricette di Harry Potter. Un libro con oltre 40 ricette tutte da provare. Un libro di cucina ispirato al mondo di Harry Potter, perfetto per grandi e piccini. Abbiamo la ricetta per fare il pan di polenta del binario 9 e ¾, i biscotti giratempo, il pane dei doni della morte e la torta con lo stemma di Hogwarts. Questo libro di cucina è perfetto per tutti i gusti e sono presenti molte ricette senza glutine, vegetariane e vegane.

Per chi ama la storia, invece, abbiamo il ricettario ufficiale di “Downton Abbey”, famosa serie TV. Questo libro contiene più di 100 ricette che mostrano la cucina della famiglia Crawley. La storica del cibo Annie Gray, autrice del libro, offre uno spaccato stuzzicante sui piatti che erano in voga tra il 1912 e il 1926, periodo in cui è ambientata la serie TV: un periodo di grande crescita culinaria.

Chi ama, invece, i fumetti non può perdersi il ricettario di “One Piece: Le ricette piratesche di Sanji”. Questo libro di 96 pagine illustra le ricette che lo chef dal cappello di paglia prepara alla sua ciurma di pirati. Ricette autentiche, dal sapore unico e delicato e dalle proprietà nutritive correttamente bilanciate. Ecco allora 3 fantastici ricettari tutti da regalare a chi ama la cucina, ma è stufo di cucinare sempre le stesse cose.

Approfondimento

Basta con i soliti cappotti e i noiosi piumini, è questo il capo invernale che torna di moda e sta bene su tutto