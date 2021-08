Pochi conoscono questi 2 pesci gustosissimi e ricchi di proprietà perfetti da mangiare a settembre

Come ogni stagione ci sono cibi e bevande tipici che però non sempre si conoscono. Questo vale per tutti gli alimenti in particolare per la frutta ma anche per la carne ed il pesce.

Nei mesi di passaggio, ovvero quelli tra una stagione e l’altra, ci possono essere quegli alimenti che si possono considerare sia appartenenti ad una stagione che all’altra.

Anche settembre ne fa parte. È infatti un mese nel quale si possono trovare buonissime varietà di pesce fresco.

Proprio il pesce è un alimento solitamente meno consumato della carne ma più digeribile, ricco di proprietà e omega 3. Per questo motivo un suo consumo equilibrato nella nostra dieta può essere una cosa da non sottovalutare.

Ecco perché è bene sapere scegliere quale pesce comprare a seconda della stagione. Nelle prossime righe scopriremo come pochi conoscono questi 2 pesci gustosissimi ricchi di proprietà, perfetti da mangiare a settembre.

Il pesce più economico da comprare a settembre

Il primo che andremo a descrivere è il cefalo muggine uno dei pesci più economici sul mercato con un sapore intenso e particolare. Questo pesce solitamente vive nelle acque temperate calde e tropicali del mondo.

Lo si può trovare sia in acque dolci che in acque salmastre, marine e si può riconoscere grazie a queste caratteristiche. Le sue dimensioni sono di circa 100 cm di lunghezza per un peso pari a 4,5 kg.

Ha un corpo cilindrico e robusto con grandi squame. Poi ha una bocca e dei denti piccoli, due pinne dorsali e ha il colore del dorso sul grigio e azzurro. Mentre il ventre è biancastro con varie striature nere.

Visto che è un pesce semi grasso è facilmente digeribile ed è ricco di ferro, fosforo, proteine e vitamina A.

Il secondo pesce è l’alalunga presente nelle acque calde degli oceani ma molto diffuso nel mar Mediterraneo. In particolare nelle acque temperate siciliane e nella Calabria ionica. È un pesce che ama le acque profonde e si avvicina alla costa per riprodursi proprio nel periodo tra l’estate e l’autunno.

La sua forma è simile a quella del tonno rosso anche se è più piccolo e si distingue per le sue lunghe pinne pettorali e per l’occhio più grande.

Il colore del dorso è blu e il resto del corpo è completamente bianco e può essere lungo fino ad un metro e pesare fino a 10 kg. Inoltre è un pesce a bassissimo contenuto di grassi e pertanto si presta a diverse tipologie di preparazioni (al forno o ai ferri). Si adatta perfettamente anche alla preparazione di sughi con la cipollata o il ragù di capperi.