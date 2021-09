Tutti in casa abbiamo dei quadri che non utilizziamo più. Vecchie foto rovinate, quadri che abbiamo tolto dalle pareti a causa di un rinnovo dell’arredamento, o più semplicemente perché non ci piacevano più. Solitamente i quadri che non si utilizzano più si regalano o si buttano. Ma pochi conoscono queste originali idee per ridare nuova vita ai quadri che abbiamo in casa. I nostri vecchi quadri, infatti, possono essere ravvivati in tantissimi modi diversi e creativi. Andiamo a vederne qualcuno.

Una di queste idee è quella di ravvivare il colore del quadro utilizzando un velo di colori vivaci. Si possono prendere i quadri vecchi e ridipingerli con colori più vivaci e intensi. Sarà sufficiente avere delle tinte vivaci e dei pennelli in modo da colorare il quadro che abbiamo abbandonato e ridargli una nuova vita. Se non ci piace l’idea di lasciare la tela con lo stesso disegno che aveva in origine la si può dipingere completamente di un unico colore, quello che vogliamo. In questo modo avremo un ottimo complemento d’arredo e di design per ogni nostra abitazione.

Un’altra alternativa per dare nuova vita ai quadri di cui ci siamo stancati è quella di personalizzarli con una frase o citazione di nostro gusto. In questo caso probabilmente ci vuole un po’ più d’esercizio. Si dovrà scegliere una frase o una parola ad effetto, cercare un font che ci piace e provare a riprodurlo. In principio in piccoli fogli di carta, poi via via più grande, fino a quando non saremo pronti a creare uno stampo fai da te. Il trucco consiste nel creare uno stencil con la frase che vogliamo scrivere e posizionarlo sopra il quadro, riempendo i vuoti con il colore nero o con il colore che vogliamo. In questo modo avremo il quadro di sempre ma con un tocco di modernità e profondità dato dalla scritta.

Cambiare la cornice

Se non ci dovesse piacere nessuna delle due idee potremmo pensare eventualmente di cambiare la cornice al quadro. Molto spesso, infatti, quadri meravigliosi sono incorniciati da cornici vecchie e antiche, che rendono vecchio anche il quadro. Sembra impossibile ma anche solo cambiando la cornice si può dare un tocco di modernità o di eleganza al nostro quadro, in modo che, riappendendolo, darà un tocco diverso ad ogni nostro ambiente.

