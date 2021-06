Ormai non manca molto ad agosto, il momento in cui quasi tutti partono per fare le vacanze. E quindi ci stiamo mettendo alla ricerca delle migliori mete. Lo staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di aiutare, proponendo location che tutti possono adorare. In un articolo precedente ad esempio abbiamo indicato delle mete siciliane così belle da essere scelte come set di un famoso film.

Oggi cerchiamo invece delle mete sottovalutate, e che quindi non sono affollate come le più popolari mete turistiche. Scegliere questi luoghi significa godersi la bellezza in maniera più rilassata e senza affollamenti. Pochi conoscono queste località di mare meravigliose e lontane dal chiasso dei turisti.

Quercianella

Il primo luogo che visitiamo è Quercianella, in Toscana. Questa meravigliosa località è compresa nel Comune di Livorno, e si trova a circa 15 chilometri dal centro della città.

Quercianella regala alcuni degli scorci migliori di tutta la costa toscana, e garantisce un momento di relax tra i pineti ed il mare. Non è molto conosciuta, ma è comunque frequentata da alcuni avventori più sportivi, che praticano immersioni e surf in questo luogo.

Una chicca per gli appassionati di cinema: vicinissimo a Quercianella è stata girata la famosissima scena finale de “Il Sorpasso” di Dino Risi.

Mancaversa

Spostiamoci molto più a sud fino al tacco dello stivale, in Puglia. In provincia di Lecce, a circa mezz’ora di macchina a sud del capoluogo, si trova Marina di Mancaversa. Questa località salentina è molto meno famosa di Gallipoli, e per questa ragione meno frequentata. Ma ciò non vuol dire che sia meno bella, anzi possiede una delle migliori spiagge di tutta la Puglia. Insomma, mare e spiaggia incontaminati un’accoppiata perfetta.

Pochi conoscono queste località di mare meravigliose e lontane dal chiasso dei turisti. Proviamo ad allontanarci dalle mete di cui parlano tutti, e saremo molto soddisfatti delle nostre scelte.