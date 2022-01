Gli amanti della montagna sono alla continua ricerca di nuove esperienze da fare durante la stagione invernale. Come abbiamo visto, l’Italia offre una grande varietà di esperienze uniche ma anche luoghi incantati da visitare per godere del calore della natura. Abbiamo visto che sono queste le 4 attività per gli sciatori in cerca di adrenalina pura da fare in montagna sulla neve in Italia. O ancora, in questo articolo abbiamo parlato delle attività da fare in montagna per chi non sa sciare. Pertanto, tra luoghi incantati e borghi magici, la montagna riesce sempre a regalare emozioni uniche a grandi e piccini.

Pochi conoscono questa valle incantata a pochi chilometri dall’Italia per una settimana bianca da sogno con i bambini

Chi ama viaggiare è alla continua ricerca di novità per arricchire il proprio bagaglio culturale e di vita. Se abbiamo a disposizione qualche giorno in più da concedere al nostro relax in montagna, possiamo optare per mete al di fuori dei confini nazionali. Le zone di montagna così come le grandi città possono regalarci interessanti scoperte. Dunque, non c’è nulla di meglio che andare alla scoperta di nuovi luoghi capaci di regalarci arte, cultura, relax e la natura. È questo il caso delle Alpi francesi: in un’unica zona possiamo andare alla scoperta di borghi e sentieri naturalistici affascinanti. Tra sfumature e panorami inebrianti, pochi conoscono questa valle incantata a pochi chilometri dall’Italia per una settimana bianca da sogno con i bambini.

A due passi

Il piccolo comune di Claviere, in provincia di Torino in Piemonte, rappresenta lo spartiacque tra l’Italia e la Francia. È da qui che a poco più di 5 km, superando il confine, possiamo dirigerci aldilà delle Alpi italiane. A due passi dalla Val di Susa, raggiungiamo Montgenèvre, in Francia, alla riscoperta di un paesaggio alpino segnato per secoli dall’affascinante storia militare. Qui, abbiamo l’opportunità di praticare le infinite attività che la montagna innevata ci offre. Da non perdere per adulti e bambini l’adrenalinica discesa in slittino di 1.400 metri lungo la pista Luge Monty Express, la più lunga di Francia.

Tra natura e cultura

Proseguendo il tour francese, possiamo poi dirigerci verso la Valle della Clarée. Qui, muniti di ciaspole e attrezzatura da trekking, possiamo andare alla scoperta dei meravigliosi itinerari e panorami che caratterizzano la montagna.

Infine, potremmo concludere il nostro tour a Briançon, una delle città più alte d’Europa (1.326 mt.). Qui possiamo fare un tuffo vero e proprio nella cultura seicentesca tra viuzze pittoresche e facciate suggestive. In questa meravigliosa cittadina possiamo inoltre andare alla scoperta delle 12 fortezze militari progettate da Vauban, Patrimonio dell’Unesco dal 2008.

