Solitamente, quando parliamo di tisane, ci riferiamo a quelle rilassanti o digestive. Probabilmente quelle più ricercate e più apprezzate. Però, pochi conoscono questa tisana in grado di fornirci tanta energia, soprattutto adesso, con l’arrivo dei primi caldi. A base di ginkgo biloba ed eleuterococco. Ricordiamo, che le tisane sono meravigliose se assunte al momento, ma vanno benissimo anche durante la giornata. Bevute, infatti, a rate nel corso di molte ore, ci faranno da idratanti, assieme al famoso litro e mezzo di acqua. Vediamo con i nostri Esperti questa bevanda energizzante.

Una vera e propria bomba di energia

Pochi conoscono questa tisana in grado di fornirci tanta energia, non solo fisica, ma anche mentale. Dalla tradizione orientale, suggeriamo questa bevanda, perfetta non solo per chi lavora manualmente, ma anche per chi sforza la mente. Ecco gli ingredienti e come prepararla:

40 grammi di radice di eleuterococco;

30 grammi di salvia;

50 grammi di foglie di ginkgo biloba;

40 cl di acqua.

Come suggeriamo sempre, prima di assumerla, consultiamo il nostro medico di base. I suoi ingredienti sono infatti in grado di darci la carica giusta, ma potrebbero creare problemi cardiaci, nel caso avessimo delle sofferenze specifiche.

Come preparare la nostra super tisana

La preparazione di questa tisana è davvero semplicissima e prevede di lasciare in infusione gli ingredienti per una decina di minuti. Una volta filtrata, possiamo consumarla subito, o, in più di una volta. Mantenendo le proporzioni, possiamo creare il quantitativo da inserire in una bottiglia, o un termos, da portare al lavoro. Per non creare un effetto Superman, consigliamo un cucchiaio di ognuno per ogni tazza da tè di acqua abbondante. Suggeriamo di assumerla dopo colazione e dopo pranzo, per godere dei suoi effetti benefici per tutta la giornata. Tra i suoi ingredienti, eleuterococco e ginkgo sono erbe fantastiche per fornirci carica fisica e mentale. Aumentano la capacità di concentrazione e di attenzione, agendo anche sulla resistenza. La salvia aiuterà anche il processo digestivo della giornata, oltre a fornire un aiuto a mantenere l’alito decisamente profumato.

