Il cardamomo è una spezia antica e molto utilizzata in Oriente. Si ottiene dai semi di una pianta tropicale appartenente alla stessa famiglia di quella di zenzero, pepe e curcuma.

Ne esistono diverse varietà per aroma e sapore. Quello verde è il più diffuso ed ha un aroma intenso e balsamico. Quello nero è amarognolo, più comune ed economico, ma anche di minore qualità. Infine c’è quello bruno-marrone che sa di legno affumicato e quello bianco più delicato.

Nel Mondo occidentale se ne fa ancora uno scarso utilizzo, infatti pochi conoscono questa spezia orientale dai tanti benefici che può essere gustata in diversi modi.

Proprietà del cardamomo

Questa spezia è ricca di tantissimi nutrienti: fibre, proteine, carboidrati, grassi, acqua, vitamine (A, B1, B2, B3, B6, C), minerali (ferro, zinco, fosforo, magnesio, rame, calcio, potassio e manganese) e soprattutto un olio essenziale che conferisce tutte le proprietà benefiche.

Ecco quali sono le sue virtù:

Ha proprietà digestive, sgonfianti e antispasmodiche e aiuta in caso di cattiva digestione, nausea e gonfiore addominale;

Ha proprietà antisettiche e dà sollievo a tosse, raffreddore e mal di gola usandolo per fare una tisana o dei suffumigi;

Il suo aroma balsamico e rinfrescante è benefico in caso di alitosi;

Ha proprietà disintossicanti che aiutano ad accelerare il metabolismo e a bruciare i grassi;

Ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e diuretiche per abbassare la pressione sanguigna e migliorare la funzionalità cardiovascolare.

Per la sua assunzione non sono stati segnalati effetti collaterali, ma è comunque sconsigliata per periodi lunghi. Inoltre le donne in gravidanza, quelle che allattano e chi soffre di calcoli biliari deve evitarne l’uso. Questi sono solo consigli che, in nessun caso, sostituiscono le indicazioni del proprio medico.

È una spezia piuttosto versatile. Viene aggiunta per insaporire piatti a base di carne, pesce, riso e verdure. In india viene utilizzata per preparare il curry e aromatizzare il tè. Gli arabi la usano per fare il qahwa, un caffè tipico. Nel nord Europa viene utilizzata per tisane, liquori e dessert.

Ecco la ricetta di una cioccolata al cardamomo dal profumo intenso e gradevolmente pungente.

Ingredienti:

60 gr cacao amaro in polvere

60 gr zucchero

20 gr maizena

1 foglio di gelatina

200 gr latte intero

300 gr acqua

1 cucchiaino bacche di cardamomo.

Procedimento:

Pestare le bacche di cardamomo, metterle in infusione nell’acqua bollente per 10 minuti, e filtrarle;

Nel frattempo mettere il foglio di gelatina a bagno in una ciotola con un po’ di acqua;

Versare il cacao setacciato, lo zucchero e la maizena in un pentolino e mescolate con una frusta a mano;

Unire l’acqua aromatizzata al cardamomo e il latte e cuocere su fuoco lento mescolando sempre. Quando la crema (dopo pochi minuti) sarà densa e inizierà a bollire, togliere dal fuoco e unire subito la gelatina scolata e strizzata;

Far raffreddare la crema e utilizzarla per farcire una torta e per comporre delle coppette con biscotti e granella di nocciole o pistacchi.