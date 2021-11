La comunicazione negli ultimi tempi ha completamente cambiato aspetto, andando di pari passo con una tecnologia sempre più evoluta.

Il testo scritto per comunicare, in passato, era la lettera. Hanno poi preso piede i classici SMS e MMS, seguiti poi dal boom di MSN.

Oggi, invece, la maggior parte delle persone utilizza le applicazioni di messaggistica istantanea. Una vera e propria rivoluzione che ha cambiato per sempre il modo di comunicare, e non solo.

Sono in continuo cambiamento e portano con sé una sorpresa dopo l’altra. WhatsApp ha da poco introdotto una comodissima novità da provare, ma anche l’altra nota piattaforma non rimane certo con le mani in mano. Infatti, ci lascerà a bocca aperta, poiché pochi conoscono questa spassosissima novità delle chat di Telegram che ci manderà in delirio.

Come funziona Telegram

Telegram nasce nel 2013 per opera di un imprenditore russo, Pavel Durov. Da allora è diventato sempre più diffuso. Inizialmente, probabilmente, era meno conosciuto di WhatsApp, ma negli ultimi anni ha invece avuto una grande crescita. Telegram è utilizzabile su dispositivi IOS, Android, Pc e Tablet.

Numerose sono le sue funzioni e caratteristiche, che diventano sempre più ricche.

A differenza di WhatsApp, ci consente di messaggiare non solo con i nostri amici, ma anche con sconosciuti e all’interno di gruppi di migliaia di persone.

Con l’ultimo aggiornamento ha introdotto poi ulteriori aggiunte nelle sue chat, che le rendono a dir poco esilaranti.

Pochi conoscono questa spassosissima novità delle chat di Telegram che ci manderà in delirio

La chat di Telegram indubbiamente è ricchissima, infatti dispone di tantissime emoji animate e gif. Usarle rende particolarmente entusiasmanti le conversazioni che vi si tengono. Se già ci sembrava lo fossero, con l’ultimo aggiornamento le chat diventano ancora più animate, interattive e partecipative.

Infatti, ben 12 classiche emoji della tastiera ora avranno un’animazione a schermo intero.

Si tratta del fantasmino, pollice abbassato, vomito, risata, denaro volante, zucca, fuochi d’artificio, coriandoli, palloncino, pollice alzato, cuore rosso e della cacca.

Per dare il via alle danze, basterà premere leggermente su una di queste emoji. Da lì si otterrà un effetto a spruzzo della stessa sullo schermo.

La cosa più simpatica è che tali effetti sono condivisi. Quando li si lancia, infatti, se l’interlocutore ha la nostra chat aperta li vedrà e ne sentirà le vibrazioni.

Sotto il suo nome, apparirà la nomenclatura “sta guardando”, a testimoniare che vi sta assistendo. Insomma dei veri e propri piccoli divertenti spettacolini che potrebbero diventare una vera e propria irrinunciabile mania.

Impossibile infatti non catapultarsi a provarli e non cominciare a servirsene in continuazione.

