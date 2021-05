Sono i legumi per eccellenza della stagione primaverile. Le fave, ricche di vitamine, minerali e ferro, hanno pochissime calorie. Ma la caratteristica che sfugge ai più riguarda le bucce.

Infatti, pochi conoscono questa semplice e gustosa ricetta per riutilizzare le bucce di fave in cucina e realizzare un piatto squisito ricco di proprietà nutritive e dal sapore unico. I baccelli di fava sono ricchi di fibre, hanno un importante potere saziante. Soprattutto sono utilissime per l’intestino. Perché sono di ausilio nella protezione della mucosa intestinale del colon e aiutano ad espellere le tossine accumulate nell’ultimo tratto gastro intestinale. Tanti buoni motivi, quindi, per riutilizzarle in cucina.

Prima di iniziare

Laviamo molto bene le bucce di fava ed eliminiamo il filo di chiusura e il picciolo. Importante utilizzare fave molto fresche.

Ingredienti per quattro persone:

a) 300 grammi di baccelli di fave;

b) 300 grammi di tagliatelle all’uovo;

d) due fette di pane raffermo;

e) quattro acciughe sott’olio;

f) olio extravergine d’oliva;

g) sale e pepe;

h) uno spicchio d’aglio.

La preparazione

Dopo aver lavato con attenzione i baccelli di fave, tagliamole a fettine. Le facciamo bollire in acqua salata per dieci minuti.

Iniziamo così la nostra preparazione perché pochi conoscono questa semplice e gustosa ricetta per riutilizzare le bucce di fave in cucina e realizzare un piatto squisito ricco di proprietà nutritive e dal sapore unico. Ovviamente non butteremo le fave contenute all’interno ma le terremo da parte per altri piatti che prepareremo successivamente.

Utilizzeremo una padella sufficientemente ampia dove versiamo l’olio e lo spicchio d’aglio schiacciato.

Appena l’aglio inizia ad indorare, aggiungiamo le acciughe e il pane raffermo tagliato a tocchetti.

Aggiungiamo i baccelli e facciamo insaporire qualche minuto a fiamma alta. Insaporiamo di sale.

A parte, cuciniamo le tagliatelle e le scoliamo al dente. Una volta scolate, versiamo il tutto nella padella e facciamo saltare qualche minuto.

Il nostro piatto originalissimo è pronto. Possiamo impiattare e aggiungere a crudo una spolverata leggera di pepe nero.

