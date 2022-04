Pochi conoscono questa razza di gatto perfetta per vivere in appartamento, dotata di un pelo incredibilmente riccio e super affettuosa con i bambini

Pablo Neruda definiva i nostri amici felini “imperatori del salotto”. Aveva ragione, visto che in poco tempo possono diventare dei perfetti compagni di vita. Certo non tutti hanno le stesse caratteristiche. Oltre all’indole, infatti, ci sono anche predisposizioni genetiche che condizionano il loro carattere. Conoscerli e osservarli è sempre uno stimolo, perché dietro i loro comportamenti ci sono spiegazioni inimmaginabili. Di recente abbiamo visto, ad esempio, come mai corrono all’improvviso per casa. Poi abbiamo visto cinque trucchi da utilizzare quando di notte fanno rumore e giocano, creando fastidi a noi e ai vicini.

Oggi invece conosciamo un gatto che ha delle caratteristiche uniche. L’ideale se vogliamo trovare una star indiscussa per la nostra casa. Tanto che, per la sua voglia di giocare, viene chiamato il folletto dei gatti. Così, vediamo come mai ha il pelo riccio, il Devon Rex. Pochi conoscono questa razza di gatto ma potrebbe diventare una grande compagnia.

Un pelo decisamente insolito

Questo gatto sornione e giocherellone è perfetto per la vita di appartamento. Ama la compagnia e odia il freddo. Inoltre, è una delle poche razze raccomandabili per quanti soffrono di allergie. Infatti, il suo pelo non fa praticamente la muta. Non ci sarà bisogno di pettinarlo e non correremo il rischio di trovare i peli per tutta casa. Tra le altre cose, è uno dei rarissimi gatti dotati di pelo riccio. Sembra incredibile, ma questa caratteristica unica è stata motivo del suo successo.

Tutto merito dell’intuizione di un appassionato inglese, che vide in una cucciolata un gattino nero dal pelo arricciato. Con un allevatore, si mise d’accordo per farlo diventare una vera e propria razza dotata di caratteristiche costanti e uniche. Con il progressivo affinamento, è nato il Devon Rex. Questo gatto ha tipicamente una taglia media e un buffo viso cuneiforme. Il colore può variare tra molte tonalità, anche prive del bianco. Ha un modo di camminare piuttosto goffo, cosa che lo rende ancora più attraente e coccoloso, per molti. Segue con incredibile costanza i suoi proprietari, per questo viene considerato un gatto perfetto per i bambini.

Pochi conoscono questa razza di gatto perfetta per vivere in appartamento, dotata di un pelo incredibilmente riccio e super affettuosa con i bambini

Questo gatto però ha anche bisogno di alcune cure. Per esempio, le sue orecchie grandi tendono a sviluppare cerume. Le unghie poi crescono rapidamente. Entrambe le caratteristiche vanno monitorate. In sintesi, il Devon Rex può diventare un’ottima scelta per chi vive in appartamento e sta spesso in casa.

