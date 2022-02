Pochi conoscono questa pianta ma è perfetta per l’interno, ha delle foglie grandi e può diventare coloratissima con questo consiglio

Marzo si avvicina e dobbiamo farci trovare pronti preparando al meglio le nostre piante alle bellissime fioriture della primavera. Non è mai facile trovare delle piante sempre nuove, belle e particolari per il nostro appartamento, terrazzo o giardino. Ma anche piante che si adattino alle nostre esigenze ed ai nostri gusti. Alcune sono poco conosciute ma possono davvero arricchire le nostra casa dandogli quel tocco di colore che tanto cerchiamo.

Infatti pochi conoscono questa pianta ma è perfetta per gli appartamenti e promette di colorare la nostra casa con le sue tonalità vivaci. Stiamo parlando della Stromanthe sanguinea anche conosciuta come Triostar stromanthe. Questa pianta, perenne sempreverde, è originaria del Sud America. La pianta è caratterizzata da una radice principale particolarmente robusta, e da altre secondarie più piccole. Da qui nascono molte e bellissime foglie ornamentali dal colore normalmente verde. Le foglie sono grandi, tra i 25 e i 30 centimetri, e tendono a piegarsi leggermente verso il basso.

La cura

Questa pianta ama un terreno molto soffice, drenato e pieno di sostanza organica. Quanto al terreno quello ideale sarebbe composto di terriccio universale, pietra pomice e cortecce sminuzzate. È una pianta che non necessita di grandi quantità d’acqua. La cura migliore è un annaffiatura regolare, una volta a settimana in inverno e autunno. In estate ed in primavera dovremmo nebulizzare le foglie anche una volta al giorno.

La Triostar stromanthe prospera solo ove il suo terreno sia pieno di nutrienti, quindi la concimazione deve essere piuttosto regolare e applicata secondo le quantità indicate dal produttore. Il rinvaso, invece, normalmente si fa una volta l’anno all’inizio della primavera. Altra caratteristica: non ha bisogno di potatura. Al massimo si eliminano le foglie secche, non solo per ragioni estetiche ma anche, per evitare che marciscano.

Infine la Triostar ha dei bei fiori rossi, in appartamento, però, li produce molto raramente. Fondamentalmente è una pianta che ha una colorazione sul verde ma se curata attentamente può cambiare e tingere le proprie foglie di un rosso acceso. Questo normalmente accade in primavera.

Un consiglio veramente utile per far colorare le sue foglie di rosso è quello di stare attenti alla gestione della luce. Infatti, questa pianta ha bisogno di un ambiente luminoso, senza però che la luce la colpisca direttamente. Se correttamente e abbondantemente illuminata questa pianta da il meglio di sé e passa dal suo colore tipicamente verde ad un rosso tropicale.