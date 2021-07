Fra le piante più coltivate ed apprezzate dagli appassionati di giardinaggio, vi sono le piante grasse.

Amate per le forme ed i colori spesso particolarmente sgargianti, questo tipo di vegetazione è l’ideale per chi vuole ottenere grandi risultati col minimo sforzo.

In questo articolo parleremo dell’Aptenia Cordifolia, una bellissima pianta grassa, succulenta e sempreverde, appartenente alla famiglia delle Aizoaceae.

Pochi conoscono questa pianta grassa sempreverde dai bellissimi fiori colorati simili a margherite

L’Aptenia possiede fusti sottili e carnosi, molto ramificati, dai quali spuntano bellissime foglie a forma di cuore allungato, di un colore verde brillante. Queste foglie sono spesse e carnose, e raggiungono una lunghezza di 3-4 centimetri.

I bellissimi fiori, simili a margherite, appaiono nelle ascelle delle foglie e possiedono dei petali lineari e sottili. Questi in genere sono di colore rosa, ma in alcune varietà possono anche essere rossi, bianchi o viola. I fiori dell’Aptenia compaiono a maggio ed estendono la loro fioritura fino a settembre inoltrato. Queste piante sono ideali da piantare in giardino, come tappezzanti, per riempire aiuole rocciose, ma anche in vaso.

Non ha bisogno di molte cure

Essendo una pianta grassa succulenta, anche l’Aptenia non ha bisogno di tantissime cure.

Per quanto riguarda l’annaffiatura, va effettuata in maniera sporadica, quando il terreno è completamente asciutto, o dopo lunghi periodi di siccità.

Predilige un’esposizione in pieno sole, anche per molte ore al giorno, ma non disdegna anche ambienti in mezz’ombra. In quest’ultimo caso, però, la resa della fioritura sarà ovviamente minore.

Inoltre, ama stare in terreni rocciosi, o sabbiosi, e ben drenati.

I due aspetti più importanti, da considerare nella manutenzione di questa pianta, sono la concimazione e potatura.

Nel primo caso, basterà somministrare ogni 3 mesi un concime specifico, granulare o liquido, alla base del cespo.

Per la potatura, è consigliato effettuare una cimatura dei germogli spogli o che tendono a lignificare. In questo modo ne rallenteremo l’invecchiamento, aiutando la pianta ad emettere sempre nuovi germogli.

Approfondimento

