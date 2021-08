Gli amanti delle piante sono alla costante ricerca di quelle migliori da collocare nelle varie zone della casa. Ogni pianta ha infatti la sua collocazione ideale. Ci sono piante perfette per un’esposizione diretta al sole, piante che invece gradiscono l’ombra ed altre che invece si adattano a qualsiasi esposizione.

Ciò che spesso erroneamente si è portati a pensare è invece che esistano piante da appartamento. In realtà è assolutamente ovvio che, per definizione, una pianta non può essere da interni. Tuttavia, come già accennato, esistono piante che grazie alla loro grande adattabilità possono tranquillamente abituarsi ad un ambiente interno.

Fra queste, una delle più belle ed eleganti è senza dubbio il capelvenere. Pochi conoscono questa pianta bella ed elegante ideale per ambienti interni ed appartamenti, eppure quando si parla di adattabilità questa è assolutamente una prima scelta.

Ecco perché questa pianta è perfetta per gli ambienti chiusi

Il capelvenere, o Adiantum capillus veneris, è una pianta poco alta ed ingombrante. Il suo aspetto è senza dubbio elegante e delicato. Ma delicatezza e fragilità sono solo apparenti perché una delle sue principali caratteristiche è proprio l’adattabilità.

L’habitat naturale del capelvenere è ombroso ed umido. Le sue foglie di un verde acceso e vivace riescono a captare anche le fonti di luce più deboli. Proprio questa particolarità ha favorito la sua grande diffusione come pianta da appartamento.

Un’altra peculiarità del capelvenere sta nelle sue incredibili qualità e proprietà benefiche.

Il capelvenere può vivere benissimo in appartamento, ma per una pianta in buona salute vanno rispettate alcune semplici regole.

Il capelvenere vive bene ad una temperatura che può variare dai 16 ai 20 gradi.

Invece, il terriccio ideale per il capelvenere è mediamente sabbioso e drenante. Sul fondo del vaso si consiglia di aggiungere dell’argilla espansa. Il terriccio va mantenuto sempre umido ma evitando i ristagni d’acqua.

Ha una crescita abbastanza veloce, infatti in base alla grandezza della pianta sarà semplice capire se questa ha bisogno di un travaso che di solito è in primavera.

Oltre al travaso, quando la pianta comincia ad assumere dimensioni importanti, è possibile procedere alla sua moltiplicazione. Per fare ciò bisognerà attendere che il terriccio sia abbastanza asciutto, rimuovere il vaso, e delicatamente separare le fronde della pianta direttamente dalle radici. Una volta divisi i cespi sarà possibile piantarli separatamente.

Con questo sistema sarà semplice avere un capelvenere in tutte le stanze della casa.

