Sono sempre di più le persone che hanno piccoli debiti da saldare. Ma la situazione non deve sfuggire di mano. La perdita improvvisa del lavoro, una separazione difficile, la ludopatia o investimenti sbagliati possono portare a un forte indebitamento. È un problema sempre più diffuso in Italia. I dati ISTAT dimostrano che i debiti affliggono persone di fasce d’età diverse. Questo disagio si è acuito con la pandemia da Covid, che ha ridotto e bloccato professioni e attività. Ma per chi è caduto in una difficoltà tale da non poter più saldare i debiti, c’è una soluzione che permette di non cadere vittime dell’usura. Scopriamola oggi con l’aiuto degli Esperti di Risparmio di ProiezionidiBorsa.

Requisito fondamentale è il merito

Pochi conoscono questa nuova procedura per uscire dal tunnel dei debiti. Si tratta di un nuovo organismo che aiuta i cittadini a cancellare i propri debiti tramite una speciale procedura. Possono accedervi i semplici consumatori, ma anche i piccoli imprenditori, artigiani, liberi professionisti. Il requisito fondamentale per essere ascoltati è il merito. Merita ascolto chi ha acceso finanziamenti per far fronte a una malattia. Oppure chi si è arreso a una difficoltà di mercato. Non invece chi ha contratto un debito per andare in vacanza o acquistare un’auto sportiva.

Pochi conoscono questa nuova procedura per uscire dal tunnel dei debiti

La procedura di uscita dal sovraindebitamento prevista dalla legge consiste in un piano di rientro programmato nel tempo. Si comincia col dilazionare i pagamenti, poi si potrà rateizzare e in alcuni casi addirittura annullare. Gli organismi che si occupano di questo sono gli OCC (Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento). Controllano la situazione del singolo e preparano un piano personalizzato, poi lo sottopongono all’approvazione del Tribunale. A questo punto il piano va presentato allo Stato, agli enti pubblici, ai fornitori di servizi. Ma anche ai creditori come banche, finanziarie, società creditizie e soggetti privati.

Cancellare il nome dalle banche dati

I debiti estinguibili possono essere di ogni genere: mutui, prestiti, cessione del quinto dello stipendio. Ma anche tasse o imposte, affitti, spese condominiali o bollette. Molte persone in difficoltà che si trovano in sovra indebitamento stanno ora aspettando una mano dal Governo Draghi. Sul nodo lavoro Orlando cerca una soluzione su precari salario minimo e contratti incentivati. Dunque, è importante poter superare una situazione difficile, ma spesso solo temporanea. Per gli autonomi la procedura supporta il debito contratto per l’acquisto di veicoli o strumentazioni. Ma solo se risultano necessari per il lavoro. Alla fine della dilazione, è prevista la liberazione dai debiti nei confronti dei creditori non soddisfatti e la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati.

Il contatto tramite le Camere di Commercio

Per cancellare un debito dobbiamo dunque rivolgerci con fiducia alla Camera di Commercio più vicina. Verremo messi in contatto con l’ente che si seguirà nella realizzazione del piano di rientro. Poi, l’Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento si occuperà di verificare la documentazione e la fattibilità del nostro piano.