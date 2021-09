Il mare di settembre ha la bellezza di quello d’estate e la tranquillità di quello d’inverno. Infatti, nessuno ha mai detto che fare le vacanze ad agosto sia la scelta migliore. Spesso, si tratta di un’obbligazione che deriva dalle vacanze imposte dal lavoro, più che altro.

A settembre il clima è più mite e tutta la famiglia più apprezzare ancora di più la spiaggia e le sue attività. Tuttavia, ci sono località balneari che funzionano bene ad agosto, mentre altre a settembre e persino ottobre. Oggi, noi di ProiezionidiBorsa, vogliamo parlare di una bella cittadina perfetta per settembre. Purtroppo, però, pochi conoscono questa località economica con mare cristallino per vacanze a settembre.

Una perla della costa adriatica

La località di mare di cui vogliamo parlare oggi si trova nelle Marche, più precisamente nella provincia di Ancora. Si chiama Marzocca ed è un borgo molto tranquillo di meno di 4.000 anime. Confina con i più conosciuti Montemarciano a Nord e Senigallia.

La sua spiaggia è celebre in tutto il nostro Paese per la sua purezza e per il fatto di aver vinto sempre il riconoscimento della bandiera blu. Per chi ama le spiagge con la sabbia fine, questa località è perfetta, dato che sulla battigia non c’è nessuna pietra. Un altro grande vantaggio di scegliere quest’amena località balneare è la questione della prossimità. Infatti, dalle spiagge ai ristoranti o ai bar c’è solo qualche decina di metri di separazione.

La storia di questa cittadina è davvero singolare. Quando a Firenze c’erano i Medici e il Rinascimento, Marzocca esisteva già. Il mare occupava gran parte delle moderne zone urbane e una stazione di posta dava ai viaggiatori ristoro e sostegno. Addirittura, c’è ancora una casa che, secondo i documenti, risale addirittura all’inizio del 1300. Con il passare del tempo, tutta la zona divenne il punto di concentrazione dei pescatori e degli allevatori della regione.

La grande quantità di pesci nelle sue acque ha resto Marzocca un ottimo punto di partenza per la pesca. Le vongole erano, e continuano ad essere, il suo prodotto tipico. Sono famosissimi, infatti, i ristoranti di Marzocca che servono questa delizia ai turisti. Inoltre, si tratta di una prelibatezza a un costo relativamente basso, adatto a tutte le tasche. Infine, il borgo appare anche nei libri di storia per un’azione bellica degli austriaci durante la prima guerra mondiale.

