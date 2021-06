Con l’arrivo del caldo si comincia a pensare alle tanto agognate ferie. La situazione pandemica che si sta vivendo influisce anche sulla scelta delle mete di viaggio. Noi di ProiezionidiBorsa pensiamo che sia il momento giusto per riscoprire le bellezze di Italia e d’Europa.

Dopo aver trattato di alcune bellissime città italiane (consultare qui), nell’articolo di oggi si porterà il Lettore alla scoperta di una meta europea.

Infatti, a poche ore di volo dall’Italia, in Grecia, esiste un’isola di mito e poesia, Zante.

Il mito e la realtà si fondono in questa magica isola dal mare cristallino e dalle spiagge bianche.

Proprio a Zante, secondo la leggenda, nacque la dea Venere e proprio qui visse il poeta Ugo Foscolo.

Proprio Ugo Foscolo dedicò a questa isola leggendaria uno dei suoi più celebri sonetti “A Zacinto”.

Pochi conoscono questa isola leggendaria perfetta per una vacanza low cost indimenticabile tra tramonti mozzafiato, tartarughe e mare cristallino

Zacinto, conosciuta anche come Zante, è il capoluogo dell’omonima della suggestiva isola greca.

Si tratta di un’isola molto conosciuta per la sua natura rigogliosa, per le sue alte scogliere e le spiagge di sabbia bianca.

Per secoli definita “fiore del levante” per via dei fiori che non mancano in nessun angolo di terra.

Zante, oggi, si presenta al turista come una città moderna, ricostruita dopo il violento terremoto che la distrusse all’inizio degli anni ’50.

Caratterizzata da paesaggi sorprendenti, quartieri pittoreschi e architettura; il tutto unito in un’atmosfera da favola.

Camminando per la città ci si potrà imbattere nei suoi famosi monumenti tra cui la Chiesa di San Dionisio, musei e piazzette caratteristiche.

Prima di arrivare a Zacinto, però, si consiglia la visita alla cittadina di Bochali. Un piccolo villaggio tradizionale situato sulla collina alle spalle del capoluogo. Un posto da sogno con strade strette ricche di fiori come gelsomini e buganvillee.

Dall’alto domina la fortezza veneziana con le sue prigioni e si potrà godere di un tramonto mozzafiato.

Grotte blu

Gli amanti della natura potranno visitare il Parco Marino Nazionale di Zante che copre una superficie di più di 100 mq fino alle Isole Strofadi. L’animale simbolo di questo parco è la tartaruga Caretta Caretta, una specie a rischio estinzione che arriva a depositare le uova sulle spiagge dell’isola.

Inoltre, non sono rari gli avvistamenti di foca monaca e di posidonia oceanica.

Oltre al Parco, non si potrà evitare una visita alle Blue Caves raggiungibili in barca. Partono dei giri organizzati per una visita più agevole di queste grotte, spesso comprendono anche la visita alla Spiaggia del Relitto.

I più atletici devono, però, sapere che è possibile raggiungere le grotte anche a piedi partendo dal faro di Capo Skinari.

La Spiaggia del Relitto, poi, una delle più belle del mondo, con le sue pareti verticali molto imponenti e il suo mare turchese.

Si è andati alla scoperta di Zante, un’isola leggendaria che pochi conoscono perfetta per una vacanza low cost indimenticabile tra tramonti mozzafiato, tartarughe e mare cristallino