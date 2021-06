Netflix regala sempre tante opere di vario tipo. Di sicuro è molto ferrata sui film, ed infatti è spesso candidata a tantissimi premi Oscar. Recentemente lo Staff di ProiezionidiBorsa ha proprio consigliato un lungometraggio che ha ricevuto tantissime nomination alla cerimonia di quest’anno.

Ma Netflix è famosa soprattutto per le sue serie. Ce ne sono davvero tantissime, e per questo spesso è difficile scegliere. Oggi ne indichiamo una molto particolare, che può regalare tante ore di svago a tutti. Pochi conoscono questa eccezionale serie Netflix perfetta per chi ama la buona cucina e vuole ridere a crepapelle, andiamo a scoprirla.

La serie che viene da lontano

Una delle particolarità di Netflix è la sua grande internazionalità. Le sue serie infatti sono prodotte in tantissimi Paesi diversi del mondo, e questo aggiunge una grande varietà all’offerta della piattaforma. Abbiamo “La casa di carta” dalla Spagna, “Dark” dalla Germania, “Lupin” dalla Francia, e così via.

Oggi ci spostiamo ancora più lontano e andiamo a conoscere un’opera che arriva dal Giappone. Faremo la conoscenza della simpaticissima “Kantaro: il rappresentante goloso”

Di che cosa parla

Il protagonista, Kantaro Ametani, è considerato un dipendente bravissimo dai suoi colleghi. Però loro non sanno il suo segreto: in realtà lui non lavora molto bene, ed anzi si lascia sempre distrarre dalla sua passione principale. Egli infatti spesso salta il lavoro per andare al ristorante, poiché è un grande amante della buona cucina.

Dunque questa serie ci mette al fianco di Kantaro, e ci porta alla scoperta di tanti piatti buonissimi, spesso di origine giapponese. È quindi l’occasione per avere un momento di spensieratezza e per farci venire l’acquolina in bocca, oltre che per conoscere qualche nuovo cibo esotico. Il condimento principale: tanta comicità in pieno stile nipponico.

Pochi conoscono questa eccezionale serie Netflix perfetta per chi ama la buona cucina e vuole ridere a crepapelle. Non ci prenderà nemmeno troppo tempo, perché è composta soltanto di dodici episodi, da 24 minuti l’uno. Proviamo a vedere qualche puntata, e molto probabilmente ce ne innamoreremo.