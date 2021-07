Se quest’anno si ha l’intenzione di visitare il Sud Italia e nello specifico la Sicilia bisogna segnare in agenda allora questa bellissima spiaggia. La sabbia nera è caratteristica dei Paesi nordici: in Islanda ad esempio è famosa la spiaggia di Reynisfjara, piena di ciottoli scuri. Questa si trova a circa 180 chilometri di distanza da Reykjavik, quindi se mai si dovesse partire per l’Islanda questa spiaggia è assolutamente da visitare.

Pochi conoscono questa bellissima spiaggia di sabbia nera in una piccola isola italiana

La sabbia nera però non si trova solo all’estero, infatti anche in Italia esistono delle bellissime spiagge di questo colore. Alcune le abbiamo già raccontate qui sulle nostre colonne, come ad esempio Cala Jannita in Basilicata e anche quella che si trova nell’Isola d’Elba. A queste aggiungiamo una terza spiaggetta. E pochi conoscono questa bellissima spiaggia di sabbia nera in una piccola isola italiana.

Mare cristallino e sabbia nera creano un contrasto da perdere il fiato

La spiaggia dell’Asino si trova nell’isola di Vulcano, che fa parte dell’arcipelago delle isole Eolie. Quindi se magari si passa la vacanza ad esempio a Lipari, Filicudi o Alicudi, un salto a vedere l’isola di Vulcano si può fare.

Il gioco di colori è da togliere il fiato. Perché la sabbia nera di origine vulcanica si scontra con il mare invece cristallino, creando un potente contrasto di colori. Se poi si ha la fortuna di ammirare un bel tramonto il paesaggio sarà ancora più suggestivo.

Ci sono pure i fanghi

Un’altra attrazione di quest’isola sono i fanghi. Infatti, vicino il porto ci sono dei fanghi vulcanici caldi dove si può fare il bagno. Per arrivare nell’isola si può prendere una barca dal porto di Milazzo. Oppure un traghetto che parte da Messina che magari risulta più facile se si è in vacanza lì, senza dover raggiungere Milazzo. E ovviamente ci sono anche dei traghetti che si spostano direttamente tra le isole.

