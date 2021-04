Tutti noi in questo periodo dedichiamo ore al giardinaggio, a curare ogni dettaglio e a piantare fiori e piante di ogni genere.

È un lavoro impegnativo e stancante che però ci ripaga di ogni fatica e ci trasmette entusiasmo per continuare a curarlo sempre più.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il pericolo è sempre in agguato, come sappiamo, tutto il lavoro fatto con cura e dedizione, in un batter d’occhio può essere danneggiato.

Pochi conoscono l’insospettabile segreto per evitare semplicemente che i bruchi attacchino le nostre piante in modo efficace, vediamolo assieme.

Macerato di pomodori

È un’operazione che possiamo fare davvero tutti, basterà procurarci solo le foglie dei pomodori. Poniamole all’interno di una pentola piena di acqua bollente e iniziamo a mescolare.

Dopo averle lasciate a macerare per un paio di ore filtriamo con un colino, versiamole in uno spray e il nostro repellente è pronto.

Spruzziamolo sulle zone interessate e ripetiamo questa operazione per un massimo di tre giorni.

Scopriremo che questa soluzione ha davvero un ottimo effetto antiparassitario naturale che ci aiuterà ad evitare che gli insetti attacchino le nostre piante.

Possiamo anche utilizzarlo ad infestazione in corso, insomma è davvero un alleato prezioso, non essendo tossico e quindi innocuo per noi e per l’orto.

Prevenzione

Il modo migliore per evitare la noiosa e fastidiosa visita da parte dei bruchi consiste nel prevenire il loro arrivo.

È fondamentale controllare sempre l’ambiente dove coltiviamo le nostre piante e mantenerlo libero da eventuali residui vegetali.

Controllandolo frequentemente sarà più facile intervenire tempestivamente e accorgerci della presenza di questi animali.

Dovessimo notare l’arrivo dei bruchi, potremo subito allontanarli, anche manualmente prima che si spostino sulle colture vicine.

Un altro prodotto utile a prevenire l’infestazione di questi animali è l’estratto puro di cannella, dall’odore forte che li manterrà lontani.

Pochi conoscono l’insospettabile segreto per evitare semplicemente che i bruchi attacchino le nostre piante in modo efficace.

Per cui non dobbiamo fare altro che provare o addirittura anticipare il loro arrivo!