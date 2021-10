L’autunno è la stagione ideale per fare incetta di frutta e verdura. Sui banchetti dei mercati sono infatti presenti le innumerevoli primizie che la terra ci offre. I kiwi, la zucca, i broccoli sono solo pochi esempi delle bontà che possiamo mettere in tavola. Non dimentichiamoci però dei funghi, veri protagonisti di questo periodo. Ci sono però molti modi di proporli ai nostri amici e familiari, oltre a inserirli nei primi piatti e a sottoporli al delizioso processo di trifolatura. Per questo oggi parliamo di una ricetta innovativa che probabilmente nessuno della nostra cerchia ha mai assaggiato. Infatti pochi conoscono l’incredibile metodo per condire i funghi senza aglio e prezzemolo che conquisterà tutti. Vediamo insieme come possiamo procedere per provarlo.

Le diverse varietà di miceti

Iniziamo da una doverosa premessa. Di funghi ne esistono veramente molte varietà e come i più esperti già sapranno certe ricette sono compatibili solo con alcune di esse. Quella di cui oggi andremo a parlare non può infatti essere applicata a tutte le tipologie esistenti, ma solo alla variante “Portobello”. Quest’ultima è molto simile agli champignon, ma si contraddistingue per una dimensione maggiore e per il suo cappello molto ampio e di forma rotonda. La parte superiore è infatti quella che andremo ad utilizzare in questa preparazione.

Pochi conoscono l’incredibile metodo per condire i funghi senza aglio e prezzemolo che conquisterà tutti

Una volta che avremo lavato e asciugato le capocchie, andiamo a grigliarle una per una da entrambi i lati. Poi passiamo alla preparazione del condimento. È necessario munirsi di una bottiglietta di passata di pomodoro e di una mozzarella fior di latte. Per creare il sugo andiamo a scaldare la prima in padella con uno spicchio di aglio e un abbondante giro di olio. Dopo circa 5 minuti saliamo e pepiamo secondo il nostro gusto. Andiamo a ricoprire le parti interne delle capocchie e mettiamole in forno per 10 minuti a 180 gradi. Tiriamole fuori e spezzettiamoci il formaggio sopra, reinserendo il tutto subito dentro. Aspettiamo ancora un paio di minuti per fare sciogliere bene la mozzarella.

Ecco subito pronte delle pizzette semplici e veloci. Queste risultano meno caloriche di quelle normali perché non contengono carboidrati e possono essere servite sia come snack veloce che come antipasto. In questo caso non c’è limite alla fantasia e si possono usare tantissimi altri ingredienti per insaporire: ad esempio alici, olive e affettati.

