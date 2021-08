Il colesterolo alto è uno dei problemi più diffusi fra la popolazione. Si tratta di un elemento che è naturalmente presente nel nostro corpo. Le abitudini sbagliate però possono farlo aumentare in modo eccessivo. In particolare le scelte che facciamo riguarda la nostra dieta hanno una grande influenza in questo senso. Per questo cerchiamo di fare attenzione a quello che mangiamo. Scegliamo i cibi con cura in modo da non far salire il colesterolo cattivo e favorire quello buono. La lista di cibi che corrispondono questa descrizione è lunga. Ad esempio mangiamo questi fagioli ricchi di ferro per abbassare il colesterolo e trigliceridi. Eppure, nonostante tutta questa attenzione c’è qualcosa che ci sfugge. Infatti pochi conoscono l’errore che tutti facciamo a tavola e che fa schizzare il nostro colesterolo. Si tratta di un’abitudine che può quasi annullare i nostri sforzi. Questo errore infatti diminuisce i valori nutrizionali anche dei cibi più salutare. Non solo ma in questo modo possono diventare dannosi per la nostra salute. Fortunatamente evitare questo errore molto semplice. Per questo non ci resta che conoscerlo e agire di conseguenza.

Pochi conoscono l’errore che tutti facciamo a tavola e che fa schizzare il nostro colesterolo

La maggior parte di noi ormai lo sa. Per non far salire i livelli di colesterolo dobbiamo evitare di mangiare cibi grassi. Ce ne sono alcuni particolarmente ricchi di colesterolo e che quindi lo fanno aumentare in modo smodato. Altri invece lo contrastano perché sono ricchi di Omega 3 e altre sostanze che favoriscono lo sviluppo del colesterolo buono. Tutto questo è importante, dal momento che il colesterolo alto fa aumentare il rischio di trombi e quindi infarti e ictus. Per evitare un rischio così grande basta fare attenzione a ciò che mangiamo. Il problema però è che ci focalizziamo solamente sulla scelta dei cibi. In realtà ci sono altri due passaggi fondamentali per la nostra salute. Infatti la maggior parte delle volte cucineremo e condiremo il cibo che scegliamo. È qui che commettiamo l’errore. Infatti, quando cuciniamo e quando condiamo prendiamo dalle scelte che annullano i nostri sforzi.

Attenzione alla cottura

Per quanto riguarda la cottura dobbiamo preferire quelle tipologie che preservano al meglio i valori nutrizionali. Ma anche quelle che non prevedono l’utilizzo di condimenti abbondanti. Gli esperti consigliano di bollire, stufare, cucinare al vapore, al forno o al microonde. Evitiamo quindi di cuocere i cibi in padella usando troppo olio, friggere e cuocere alla brace. Passiamo quindi ai condimenti. In questa fase tendiamo sempre ad aggiungere dei grassi non necessari e in quantità spropositate. Sono da evitare soprattutto quelli di origine animale come burro, strutto e lardo. Anche l’olio extravergine è meglio utilizzarlo a crudo. In realtà questo è un alleato del colesterolo buono e fa diminuire quello cattivo. In effetti possiamo dire colesterolo addio grazie a questo gustoso ingrediente che tutti abbiamo in cucina. Cuocendolo però questo perde buona parte dei suoi benefici. Oltretutto non dobbiamo esagerare e consumare non più di due cucchiai di olio al giorno.