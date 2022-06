Nella tradizione italiana troviamo una grandissima varietà di dolci semplici ma di grande impatto. Oltre a tiramisù, strudel, torta alle mele e sbrisolona. Infatti, ce ne sono tante altre che magari consideriamo meno. Tra queste potrebbe esserci la torta paradiso tipica di pavia, creata da Enrico Vigoni nel 1878. Da quel momento si è diffusa in tutta Italia e possiamo anche acquistarla già pronta. Se, però, ci vogliamo ispirare alla ricetta originale per preparare questa torta in casa, allora ci troviamo nel posto giusto.

Gli ingredienti sono semplici e si adattano ai gusti più diversi, ma ciò che davvero conquista è la sofficità. Seguendo pochi semplici passaggi, realizzeremo, infatti, una torta morbida come le nuvole del paradiso.

Ingredienti

100 g di farina 00;

130 g di fecola di patate;

3 g di lievito in polvere per dolci;

170 g di zucchero a velo;

170 g di burro morbido;

2 uova intere grandi;

80 g di tuorli di uova;

1 scorza di limone grattugiata;

2 pizzichi di sale fino.

Pochi conoscono la ricetta tradizionale delle nobildonne per questa torta paradisiaca

Cominciamo mescolando insieme burro morbido e zucchero a velo usando delle fruste elettriche, così da creare una piacevole crema. Dopodiché, aggiungiamo la scorza del limone.

Aggiungiamo uova e tuorli a parte, sino a ottenere una consistenza ariosa. Versiamo, poi, gradualmente le uova nella miscela di zucchero e burro, continuando a mescolare.

Ora che gli ingredienti umidi sono ben amalgamati, possiamo passare a quelli secchi, a cominciare dalla farina. Mischiamola alla fecola e al lievito setacciandole insieme, così da avere un impasto che si gonfia uniformemente. Aggiungiamo il misto di polveri al composto e amalgamiamo delicatamente dal basso verso l’alto. Attenzione, però, a non lasciare grumi di farina.

A questo punto imburriamo e infariniamo uno stampo da torta da 27 centimetri, così da poter poi rimuovere la torta senza sforzo una volta cotta.

Riscaldiamo il forno a 170°C in modalità statica e, quando sarà pronto, possiamo infornare. Quindi, versiamo il composto nella teglia distribuendolo in modo omogeneo. Inseriamo, poi, la torta in forno e lasciamola cuocere per circa 45 minuti. Accertiamoci che sia cotta con uno stecchino e lasciamola raffreddare per un’oretta prima di servirla.

Pochi conoscono la ricetta delle nobildonne pavesi in grado di conquistare i cuori e ora noi apparteniamo a questa cerchia. Non ci resta che deliziare la nostra famiglia e i nostri amici con questa torta deliziosa e inimitabile. Se invece siamo alla ricerca di una preparazione più veloce che non ci costringe ad accendere il forno, allora optiamo per la torta alle mele della nonna pronta in padella.

