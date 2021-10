I nostri figli amano le torte fatte in casa anche se oggi soprattutto per la colazione dispongono di ampia scelta di merendine e biscotti. Una volta le nostre nonne preparavano torte gustosissime e profumate che rimangono ancora oggi impresse nella nostra mente. Bellissimi ricordi della nostra gioventù e dei nostri nonni, che salutiamo e ringraziamo proprio all’indomani della loro festa. Preparare una torta e servirla colazione è anche un modo più salutare ed economico di consumare i dolci. Pochi conoscono la ricetta di questa torta alternativa e buonissima pronta in pochi minuti. Diversa dal solito, perché preparata con un prodotto tipico italiano presente però non in tutta la penisola. E, a proposito di torte, prendiamo due dei nostri alimenti preferiti il cioccolato e il caffè e uniamoli in una torta paradisiaca.

Ma che bontà questa torta di riso ipocalorica

Quando prepariamo le torte per i nostri figli non dobbiamo stare attenti solo agli ingredienti, ma anche a non cadere nella monotonia. “No, dai mamma la solita torta”, è la classica frase che abbatte la nostra voglia di cucinare. Ecco, allora un’idea davvero alternativa:

180 grammi di riso;

un litro di latte di cocco o di mandorle;

200 grammi di yogurt greco;

un paio di uova;

una bustina di vanillina;

una scorza grattugiata di arancia.

Per la nostra torta consigliamo l’utilizzo del riso Vialone nano, Arborio o Roma.

Ecco i passaggi completi della nostra ricetta:

accendiamo il fuoco e mettiamo sopra una pentola nella quale inizieremo a versare il nostro latte, aggiungendo il riso e cuocendo a fiamma bassa per una mezz’oretta;

quando il riso sarà pronto, spegniamo e assicuriamoci che non abbia fatto grumi;

inseriamo la scorza dell’arancia grattugiata, amalgamando per bene e lasciando raffreddare con un coperchio;

versiamo a questo punto lo yogurt, in una terrina, aggiungiamo la vanillina, quindi le uova, amalgamando e mescolando per raggiungere una bella crema compatta;

uniamo la nostra crema e versiamola nella pentola con il riso, mescolando ancora per bene e travasando in una teglia da forno imburrata;

inseriamo nel forno a 180 ° per poco meno di un’ora, controllando comunque sempre la cottura interna;

una volta pronta, spolveriamo a piacere, la nostra torta di zucchero a velo.

Se decidiamo di utilizzare il latte di mandorla, potremmo unire anche qualche mandorla stessa triturata. Non abbiamo volutamente messo nessun dolcificante nella ricetta, ma è comunque è possibile farlo.

