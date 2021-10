La polenta è forse il piatto invernale per eccellenza. Calda e nutriente, si adatta perfettamente alle giornate fredde che ormai si fanno sempre più frequenti. Però, non a tutti piace quella più classica e ignorano che non ne esiste solo un formato. Purtroppo infatti, pochi conoscono la polenta tradizionale più filante e saporita che piace proprio a tutti. Queste sue caratteristiche lo teniamo soprattutto grazie alla giunta dei latticini e della salvia. Non solo, ma la nostra polenta sarà anche più consistente grazie alla farina integrale, che è anche più ricca di fibre.

Si tratta di una preparazione tipica del bergamasco e della Valtellina, tradizione a cui si ispira questa ricetta.

Ingredienti

50 g di farina di mais bramata;

100 g di farina di grano saraceno;

100 g di latte;

400 di acqua;

30 g di burro;

80 g di formaggio di monte o Branzi;

qualche fogliolina di salvia;

sale.

Cominciamo riscaldando acqua, latte e sale in una pentola capiente. Portiamolo bollore per poi aggiungere le farine a poco a poco. Continuiamo a mescolare con una frusta anche quando avremo incorporato entrambe le farine. Cerchiamo di mescolare il più possibile per i 45 minuti successivi, quando la base della nostra polenta sarà pronta. Questo procedimento, oltre a essere un allenamento per le braccia, ci permette di evitare la formazione di grumi. Possiamo procedere al passaggio successivo quando la polenta sarà pastosa e avrà creato la crosticina sulle pareti della pentola.

Affettiamo il formaggio creando dei dadini, così da farli sciogliere più velocemente nella polenta. In quanto al formaggio da utilizzare, oltre a quelli citati, possiamo utilizzare la Casera DOP e il Formai de Mut.

Facciamo sciogliere il burro in un pentolino con il nostro ciuffetto di salvia. Lasciamolo insaporire per qualche minuto per poi rimuovere l’erba. Adesso uniamo i dadini di formaggio e il burro fuso alla nostra polenta e mescoliamo energicamente finché non avremo ottenuto una consistenza filante. È importante mangiarla subito per approfittare della consistenza più morbida del formaggio fuso.

Ecco qui, con un po’ di pazienza abbiamo ottenuto una polenta davvero golosa che si accompagna perfettamente a piatti di carne e di verdure. Magari può essere coprotagonista insieme a dei gustosi funghi trifolati ricchi di vitamina D.