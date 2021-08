Fino a qualche tempo fa, quando si andava al supermercato per acquistare del formaggio di qualità, ci si trovava di fronte alla scelta fra Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Purtroppo oggi le cose rischiano di cambiare e pochi conoscono la differenza fra il vero Parmigiano Reggiano e le sue imitazioni.

La storia del Parmigiano

Sia il Grana come il Parmigiano sono formaggi le cui tradizioni affondano nei monasteri benedettini e cistercensi del Medioevo, circa mille anni or sono. Fu l’incontro fra il latte vaccino prodotto dai monaci e le saline più o meno vicine, a far nascere il famoso formaggio.

A quell’epoca si cercava di creare un prodotto che potesse durare nel tempo. Attraverso ingredienti semplici e lunghe stagionature, si pervenne a quello che oggi è il capostipite del Parmigiano e del Grana. La gente lo chiamava “grana”, per il suo caratteristico tessuto granuloso.

Le 5 caratteristiche

Il Parmigiano Reggiano ha 5 elementi precisi che lo differenziano dalle imitazioni.

Gode dell’appellativo europeo di formaggio di montagna. Per cui gli allevamenti si devono trovare in montagna e i foraggi destinati alle mucche devono avere anch’essi la stessa origine. I caseifici che lo producono e tutta la lavorazione deve essere fatta in montagna come la stagionatura.

Le vacche emiliane mangiano esclusivamente del foraggio locale e non altri prodotti come, ad esempio, il mais.

Il parmigiano non può assolutamente contenere conservanti.

Il caglio del parmigiano è d’origine esclusivamente animale e non può avere origine vegetale o batterica.

Il parmigiano è un formaggio grasso e permette così stagionature molto lunghe.

Nel Mondo sono tante le imitazioni prodotte in molti paesi, fra cui gli USA. Qui il Parmigiano assume il nome di Parmesan e si stima che ogni anno se ne producano circa 204 milioni di chili.

Naturalmente la qualità del Parmigiano Reggiano DOP è un’altra cosa e solo chi lo ha provato, può percepirne la bontà. Ora 3 sono le differenze evidenti per riconoscere il vero Parmigiano Reggiano.

All’esterno della forma ci devono essere i famosi puntini del marchio, impressi nel momento in cui nasce la forma.

Il colore del vero Parmigiano varia dal paglierino-oro al paglierino tenue.

In etichetta ci sono solo 3 ingredienti: latte, caglio e sale. Se ce ne sono altri, allora non è il vero Parmigiano Reggiano.

Leggiamo anche alcuni suggerimenti su come conservare il prezioso Parmigiano.