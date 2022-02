Pochi conoscono la cremosa ricetta con panna, salsiccia e cipolla che spopola per l’inverno

Alcuni piatti sono fatti per essere mangiati d’inverno. Non ci sono sempre motivazioni logiche. Alle volte, semplicemente, la nostra mente si collega ad un’idea di focolare domestico e di calore. In questo caso potremmo confermare la regola per la pasta alla norcina, che ha tutte le carte in regola per deliziarci nelle giornate invernali.

Norcia, in provincia di Perugia, è una delle capitali europee della carne. In particolare, sono famosi i prodotti di suino realizzati da queste parti. Infatti, il clima ai piedi dei Sibillini viene da secoli considerato l’ideale per la conservazione degli insaccati. Le salsicce prodotte in questa zona, inoltre, sono speziate in maniera particolare. Sarà per questo che si è sempre accompagnata ad un primo d’eccezione.

Semplice ma saporita per davvero

Stranamente, in Italia ancora pochi conoscono la cremosa ricetta con panna, salsiccia e pochi altri ingredienti che ora andremo a scoprire. Secondo una tradizione avremo bisogno di una salsiccia a testa per ospite più una per il pentolone. La pasta consigliata è corta, rigata e spessa. Può trattarsi di rigatoni o di mezze penne, ad esempio. Qualcuno utilizza anche le pipe rigate. Ciò che conta è avere della panna liquida, una cipolla, un goccio di vino bianco per sfumare e del pepe nero. La cottura dell’acqua per la pasta accompagnerà le operazioni di preparazione.

Per prima cosa procediamo spellando le salsicce norcine. Basta utilizzare un coltello per tagliare perpendicolarmente il budello esterno. Potremo poi facilmente estrarre la carne contenuta all’interno. Dividiamola in piccole parti. Versiamo ora mezza cipolla tritata in parti molto sottili in padella con un filo d’olio. Appena inizia ad indorarsi, possiamo versare le nostre salsicce spezzettate. Allunghiamo con un filo d’olio e sfumiamo con il vino bianco per insaporire ed evitare che la fiamma bruci la padella.

Quando ci saremo assicurati che la carna di salsiccia sia ben cotta, possiamo procedere irrorando il tutto con panna da cucina. Abbassiamo la fiamma per evitare che si secchi e procediamo mescolando. Questo è il momento giusto per versare la pasta in pentola.

Pochi conoscono la cremosa ricetta con panna, salsiccia e cipolla che spopola per l’inverno

Per una porzione di 4 persone consideriamo circa 20 cl di panna da cucina. Irroriamo con abbondante pepe nero macinato. Quando la pasta sarà al dente scoliamola, mantenendo un pochino d’acqua di cottura da parte. Immergiamo la pasta nel composto di panna e salsicce. Giriamo in padella e versiamo del formaggio grattugiato per amalgamare. Versiamo qualche goccia d’acqua di cottura per evitare che la panna si secchi troppo. Un’ultima spolverata di pepe nero e possiamo impiattare la pasta alla norcina.

Ecco ottenuto un grande classico della cucina umbra.