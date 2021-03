Pochi conoscono il sorprendente motivo dietro il piccolo foro presente in tutti lucchetti

Tutti sappiamo che cos’è un lucchetto e come possiamo utilizzarlo, ma pochi conoscono il sorprendente motivo dietro il piccolo foro presente in tutti i lucchetti. Se ci siamo trovati, almeno una volta nella nostra vita, di fronte a questo oggetto di uso comune avremmo notato la presenza di questo buco. Stiamo parlando di una piccola apertura nella parte bassa del lucchetto, proprio a fianco al buco in cui va infilata la chiave.

In questo articolo vedremo a cosa serve questo foro e perché è presente in tutti i lucchetti.

Una supposizione sbagliata

La prima cosa che viene in mente a tutti quando guardiamo questo foro è che serva a forzare il lucchetto nel caso si sia persa la chiave. Ma non esiste niente di più sbagliato, un’apertura del genere renderebbe infatti il fine stesso di questo oggetto inutile. Il concetto stesso di lucchetto, o di serratura in senso lato, esiste fin da tempi antichissimi: basti pensare già alle complicate tecniche utilizzate per chiudere le piramidi in Egitto.

Ma è grazie, prima a Christopher Polhem, inventore e scienziato svedese, e poi a Harry Soref se oggi possiamo tenere al sicuro i nostri beni. La storia infatti attribuisce a loro la creazione e il miglioramento del lucchetto così come lo conosciamo.

Ma allora a cosa serve quel piccolo foro?

La soluzione al nostro dilemma è in realtà semplicissima: questa apertura nella parte inferiore del lucchetto serve a far defluire l’acqua della pioggia che potrebbe entrare dentro e danneggiarne i meccanismi. In pratica questo viene utilizzato come un semplice canale di scolo. Dal quale è anche possibile inserire, in caso di malfunzionamento, un olio o un lubrificante per sbloccare i meccanismi.

Allora grazie a questo articolo non saranno più in pochi coloro che conoscono il sorprendente motivo dietro il piccolo foro presente in tutti i lucchetti.