Ormai la carne bianca è una delle più consumate nelle diete di tutti gli italiani. Gustosa e con pochi grassi è perfetta per gli sportivi grazie al contenuto di proteine. Pollo e tacchino sono ormai delle carni molto utilizzate per tante preparazioni. Ma riconoscere quella di qualità non è sempre facile. Non basta sapere che il pollo sia allevato a terra e senza utilizzo di antibiotici.

Cosa dice la legge a riguardo

Esiste un vero e proprio manuale sulla bio-sicurezza e l’uso di antibiotici nel campo zootecnico. Questo vale per gli allevamenti di carni aviarie ma anche di altre specie. Per legge nessun prodotto di origine animale può contenere residui di farmaci. Il Piano Nazionale Residui ha il compito di monitorare e sorvegliare che non siano presenti sostanze chimiche dannose per l’uomo. L’uso di antibiotici può portare all’antibiotico-resistenza, una problematica molto seria.

Pochi conoscono il segreto per riconoscere un vero pollo genuino e di qualità

La prima cosa da considerare nell’acquisto del pollame è sicuramente il tipo di allevamento. Preferire sempre quello a terra e non quello intensivo. Il costo sarà leggermente più elevato, ma si guadagna molto anche a livello di sapore. In generale, la maggior parte dei polli viene allevata senza utilizzo di antibiotici. Anche se non è presente la dicitura in etichetta. Ma questo non esclude che sia stato utilizzato qualche antibiotico per curare qualche malattia.

Osserviamo la forma del pollo

Bisogna controllare la forma del petto quando si acquista un pollo intero. Il petto dovrebbe essere molto profondo e abbastanza lungo, questo è indice di buona qualità delle carni.

Se invece lo vediamo gonfio e largo è probabile che il pollo provenga da un allevamento intensivo. Al tatto, anche attraverso la pellicola la carne deve risultare soda e deve avere un colore roseo. Se ci sono le zampe dovrebbero essere un po’ più scure.

Ecco quindi che in pochi conoscono il segreto per riconoscere un vero pollo genuino e di qualità. Un piccolo consiglio, assaggiamo una delle parti più prelibate che in molti trascurano. Il famoso boccone del prete, il sottocoda del pollo, una volta provato non potremo più farne a meno.

