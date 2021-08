L’arancio è una delle piante più coltivate e apprezzate, non solo nelle grandi coltivazioni intensive, ma anche in vaso nei balconi delle case.

Come nel caso della pianta di limone, anche l’arancio ha bisogno di alcune accortezze fondamentali per avere buoni frutti. Queste cure e attenzioni riguardano soprattutto il terreno, l’esposizione della pianta, l’irrigazione e la potatura. Tuttavia, in pochi conoscono il segreto infallibile per avere in autunno un arancio ricco di succosi frutti.

Vediamo alcune accortezze fondamentali

Per quanto riguarda il terreno, esso deve essere sciolto, di medio impasto e ben drenato. Bisogna assolutamente evitare terreni troppo argillosi, o calcarei, perché potrebbero provocare ristagni idrici e la pianta ne soffrirebbe molto.

La pianta di arancio cresce in maniera rigogliosa in pieno sole, ma in luoghi riparati dal vento. Infatti è molto delicata e non sopporta temperature al di sotto dei 5 gradi, o superiori ai 38.

Quindi è importante posizionarla vicino a un muro, in modo tale che abbia anche la necessaria quantità di ombra durante l’estate.

Anche se resiste abbastanza bene ai periodi di siccità, fino a ottobre è bene irrigarla abbondantemente e con costanza. Tra un’annaffiatura e l’altra, è importante che il terreno sia comunque ben asciutto. Eventuali ristagni d’acqua, provocano la diffusione di malattie fungine e marciume radicale.

Altro aspetto da non trascurare è la potatura, perché permette di avere una pianta di arance rigogliosa anno dopo anno.

L’operazione di potatura deve essere molto leggera, poiché l’arancio produce il frutto sui rami dell’anno precedente. Quindi, con una potatura invasiva, la pianta inizierà a emettere numerosi rami giovani, che non porteranno subito frutto. Bisogna quindi eliminare solo i rami rotti, danneggiati e i germogli, che sottraggono non solo energia, ma soprattutto aria e luce. È importante, però, lasciare intatti i rami basali.

Pochi conoscono il segreto infallibile per avere in autunno un arancio ricco di succosi frutti

Abbiamo visto quindi, in linea generale, quali sono le attenzioni necessarie per avere una pianta di arancio sana e rigogliosa. Tuttavia, l’aspetto che pesa di più per quanto riguarda la resa della pianta è la concimazione.

Infatti, molti consigliano di concimare il terreno con il letame di cavallo, soprattutto appena dopo la fase di raccolta. Il letame di cavallo è più indicato perché dona al terreno molti nutrienti e assicura un’elevata quantità di azoto.

Inoltre, è un tipo di letame molto asciutto che ha poche tracce di urina, e che per questo dona al terreno una struttura migliore.