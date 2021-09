Se ben integrata ad un sano stile di vita, l’alimentazione può conferire infiniti vantaggi al fisico da ogni punto di vista. Potrebbe, infatti, aiutarci nella prevenzione di alcuni di disturbi comuni e diffusi dopo una certa età. Ad esempio, pochissimi scelgono questa farina poco conosciuta ma è un killer naturale del colesterolo cattivo grazie ai principi nutrizionali al suo interno.

Dal lato estetico, il consumo di alcuni alimenti potrebbe essere, invece, un grande alleato contro gli inestetismi del tempo sulla pelle. Per l’appunto, l’assunzione delle giuste vitamine può rimpolpare naturalmente la pelle di corpo e viso. Tuttavia, ancora pochi conoscono il segreto di eterna giovinezza per una pelle sempre tonica ed elastica nascosto in comunissimi alimenti.

Collagene naturale

Chiamarle crucifere, forse, le farà sembrare sconosciute ma, sicuramente, al nome broccoli, cavolfiore o rucola tutti drizzeranno le orecchie. Questi particolari ortaggi hanno uno straordinario apporto nutrizionale e un basso livello calorico che vedremo a breve nel dettaglio. Oltre ai benefici sulla pelle e la stimolazione di collagene, le crucifere sono degli antiossidanti naturali che combattono i radicali liberi e sono una fonte preziosa di vitamine e minerali.

Pochi conoscono il segreto di eterna giovinezza per una pelle sempre tonica ed elastica

I broccoli vantano appena 34 calorie per 100g di prodotto e un abbondante quantità di proprietà benefiche, alcune delle quali perfino antitumorali. Grazie alle vitamine A e C, i broccoli sono dei tonificanti della pelle che mantengono vivi i tessuti favorendone una naturale carnosità. Da settembre a marzo, questo ortaggio potrebbe rivelarsi un grande alleato della pelle.

Ancora meno calorico, ma altrettanto benefico, è il cavolfiore con 25 calorie ogni 100g e un abbondante contenuto di vitamina C. Questo antiossidante favorisce e stimola la naturale produzione di collagene, l’elemento che rende tonica la pelle. Inoltre, le vitamine presenti nel cavolfiore aiutano la vista, mentre il potassio aiuta la regolarità cardiovascolare.

Anti-età naturale tutto l’anno

Un alimento che invece è disponibile tutto l’anno è la rucola, anche detta rughetta. Questo croccante ortaggio, oltre ad essere un integratore prezioso di minerali, è un nemico giurato dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento. Sempre la vitamina C, infatti, funge da antiossidante e stimolatore di collagene. Su 100g apporta 28 calorie ed un generoso quantitativo di vitamina A, B9 e K favorendo la salute anche di ossa, vista e cuore.

Tuttavia, oltre a ricordare di consultare uno specialista per eventuali intolleranze, ricordiamo che senza fare attività fisica e smettere di fumare, sarà impossibile ottenere benefici non solo sulla pelle, ma sul fisico in generale.

