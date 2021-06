La lavastoviglie di casa è uno strumento formidabile che ci fa risparmiare tempo e fatica. Ci restituisce posate e stoviglie perfettamente lavate, facendo il lavoro al posto nostro. Anche lei, però, ogni tanto va controllata e pulita. Infatti batteri e sporcizia sono sempre dietro l’angolo, e possono pregiudicare il funzionamento corretto dell’elettrodomestico.

Oltre ai soliti detersivi industriali, non sempre adeguati e a volte dannosi per la salute, esistono dei rimedi casalinghi più salutari. Ad esempio, la nostra Redazione invita il suo pubblico a sperimentare l’uso di un ingrediente che molti utilizzano solamente in cucina. Oltre che essere ottimo per insaporire i piatti è un formidabile rimedio per la pulizia della lavastoviglie.

Pochi conoscono il potere eccezionale di questa spezia per pulire e igienizzare la lavastoviglie

Non sottovalutiamo l’aiuto che ci possono fornire spezie ed erbe aromatiche per l’igiene della casa. Le loro proprietà nascoste sanno dare un contributo enorme per far tornare come nuovi gli oggetti e gli elettrodomestici sporchi. Basti pensare all’effetto balsamico della menta per la pulizia dei pavimenti, o all’utilità della lavanda per ammorbidire e profumare il bucato.

Ma se vogliamo restituire brillantezza e lucentezza alla lavastoviglie, dovremo utilizzare un altro incredibile rimedio naturale: la cannella. Ecco come fare.

L’antisettico naturale contro sporco e batteri

La cannella è la soluzione più green per ridare nuova vita al nostro elettrodomestico. Pochi conoscono il potere eccezionale di questa spezia per pulire e igienizzare la lavastoviglie. Infatti è un antisettico naturale e contribuisce ad eliminare ogni tipo di impurità.

Il procedimento è molto semplice: ci basta diluire un cucchiaio circa di cannella in polvere e due cucchiai di bicarbonato di sodio in acqua. Mescoliamo bene e versiamo la soluzione nella vaschetta della lavastoviglie, come faremmo di solito. In alternativa possiamo mischiare l’olio essenziale alla cannella all’acqua del lavaggio. Oltre che pulire profumerà tutto l’interno.

