Dopo le grandi abbuffate festive, il gonfiore e il senso di pesantezza possono prendere il sopravvento. Da qui la necessità di correre ai ripari e tentare di riportare il nostro organismo al suo equilibrio prefestivo. Le soluzioni sono diverse, spesso molto inclini al fai da te, cui è bene sempre prestare attenzione e porsi in condizione di particolare cautela. In tema di depurazione e soluzioni detox la scienza ci rivela delle novità. Vediamo di cosa si tratta.

Attenzione alle soluzioni detox

Uno studio di riferimento della Fondazione Veronesi e che fa capo ad un gruppo di medici del Milton Keynes Hospital ritiene che le diete disintossicanti a base di erbe o sostanze alternative possa rivelarsi inefficace. Addirittura, in alcuni casi le conseguenze per lo stato di salute possono rivelarsi dannose.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In particolare, si riporta il caso di una donna inglese di 47 anni. La signora ingerisce una combinazione dietetica di un bibitone a base (tra gli altri) di glutammina, i-teanina, composti della vitamina B, verbena e radice di valeriana. La donna finisce in ospedale per episodi di svenimento e crisi epilettiche. Secondo gli esperti, infatti i prodotti naturali e l’eccessivo consumo di acqua possono presentare degli effetti collaterali.

Pochi conoscono il modo corretto per depurarsi e recuperare il peso forma senza grossi sacrifici

Qual è dunque la soluzione migliore? Intanto bisogna considerare che il nostro corpo ha una capacità per così dire intrinseca di depurarsi da sé. Questo grazie alle funzioni dei reni, del fegato e dell’intestino. Il consiglio generale è di chiedere ragguagli ad un nutrizionista per ritrovare il giusto peso-forma. Quindi molta cautela rispetto al fai da te.

Meno alcol e dolci

In generale dobbiamo fare i conti con delle rinunce che certamente possono giovare al nostro organismo. Quindi riduciamo di molto l’assunzione di alcolici e superalcolici. Così come possiamo limitare di molto il consumo di dolci riducendo l’assunzione alla prima colazione.

Movimento

Piuttosto che limitarci a bere dei bibitoni in ufficio seduti, dobbiamo mettere in conto di praticare un po’ di attività fisica con regolarità. Infatti, pochi conoscono il modo corretto per depurarsi e recuperare il peso forma senza grossi sacrifici. Dobbiamo ricordare che mezz’ora di attività fisica quotidiana è necessaria e costa poca fatica. Possiamo ricorrere anche a semplici passeggiate all’aria aperta, ciclismo o jogging mattutino.

Acqua e frutta

Una merenda a base di frutta è consigliabile almeno una volta al giorno, a meno che non ci siano limitazioni particolari dovute ad altre patologie. Infatti, per questo è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio medico di riferimento. I criteri che riportiamo infatti sono applicabili ad un soggetto sano. Il giusto apporto di acqua è altrettanto importante e possiamo assumerla sia in forma liquida che tramite alimenti vegetali. Seguendo questi criteri sicuramente meno impattanti, possiamo gradualmente riportare il nostro organismo ad una situazione di equilibrio che ci farà sentire più in forma.